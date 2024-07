Francesos, veniu a comprar drogues a l'Empordà

Una simple passejada pel Portús, pels carrers del barri de la Jonquera que solíem conèixer com els Límits, serveix per adonar-te que en aquesta banda de la frontera hi ha quelcom que no rutlla. Que, encara que sembli un acudit, als Límits fa massa temps que s’han superat alguns límits. I això no és culpa ni de l'Ajuntament de la Jonquera, ni encara menys de la seva Policia Local. De fet, amb encara no tres milers i mig d’habitants, legalment la Jonquera podria ni tenir Policia Local. Ni tampoc canviaria gaire amb un govern municipal d’un altre color polític. És una pura qüestió de lleis, de la seva aplicació real, i de la diferència entre les lleis vigents en uns carrers que, administrativament, són francesos i uns altres que, en canvi, són espanyols. I el gran problema és que, en el cas del Portús, es passa caminant d’uns carrers als altres. I, en els d’aquí, hagis arribat de Perpinyà i Cotlliure o de Figueres i Girona l’oferta «comercial» és a peu de carrer. Sobretot, si deixes el principal per anar als paral·lels. Des de marihuana i altres drogues a un «Rolex por 50 euros o un Guess muy bonito para tu mujer».

Els qui ho ofereixen al Portús no s’acabaran fent rics, els venedors de productes falsos i els petits camells són un problema per a veïns i comerciants de qualsevol poble, però per a l’Empordà el drama està en les màfies que hi ha darrere seu, en tots els que fa anys que van tenir clar que plantar marihuana a Cistella o a Figueres és «millor» que fer-ho a Ceret o Perpinyà. I, per tant, tot el «negoci» es va acumulant a aquest costat de la frontera. No al Portús, a tot l’Empordà i a arreu de Girona i Catalunya. Cada cop més «negoci», cada cop més inseguretat, cada cop més armes...

El passat mes de juny, els veïns d’un costat i l’altre de la frontera vam votar els eurodiputats que ens representen a Brussel·les. Unes eleccions importants, però mentre Europa es capfiqui més en regular la feina dels pagesos que en unificar lleis com les que, per exemple, regulen el tràfic de drogues, en alguns territoris de frontera se superaran molt més els límits que en d’altres.

