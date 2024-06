Joc net, entorn brut

Deixalles / Freepik

En un món on els estadis són temples de passió i unitat, la realitat dels seus voltants després d’un esdeveniment pot ser descoratjadora. Imaginem-nos un escenari on, després d’un emocionant partit o de qualsevol altra activitat multitudinària, els carrers s’omplen no de càntics, sinó de muntanyes de brutícia que cauen a les espatlles del medi ambient i dels veïns.

Però, què passaria si prenguéssim exemple dels aficionats japonesos? Coneguts per la seva cortesia, aquests seguidors han establert una tradició admirable: recollir les deixalles després dels partits, deixant els estadis tan nets com els van trobar. Aquesta pràctica, que va captar l’atenció mundial durant la Copa del Món de Futbol, és un testimoni del respecte i la consideració que tenen per l’entorn.

Imaginem un futur on cada aficionat a qualsevol esport o altres activitats de qualsevol àmbit, porti aquesta filosofia més enllà dels espais públics. On cada crit d’ànim sigui seguit per un gest de cura cap al nostre planeta. Així, el joc net es converteix en més que una regla dins del camp; esdevé un compromís amb la nostra comunitat i el món que compartim.