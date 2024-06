El càncer i el ximple

Marcos Llorente. / INSTAGRAM

El càncer de pell és una malaltia cada cop més freqüent. Actualment, a les comarques gironines, afecta 12 persones de cada de 1000.000 quan, vint anys enrera eren 6 homes i 8 dones de cada 100.000 les que contreien aquesta malaltia. Les dades pugen tot i que, cada cop, també creix més la conscienciació que ens hem de protegir de les radiacions. Sembla evident que, avui en dia, ja no cal explicar que per prendre el sol cal posar-se crema. Segur? Bé, no és evident per a tothom. Des de Hawaii, on es troba de vacances després no haver estat convocat per jugar l’Eurocopa amb Espanya, el futbolista Marcos Llorente (Atlètic de Madrid) penjava a Instagram una foto del seu bronzejant remarcant que havia pres el sol, de 10:00 a 14:00, sense fer servir ulleres, ni posar-se crema. Llorente és un autèntic ximple. Però el problema és que és un ximple amb milions de seguidors a les xarxes socials. I, per tant, amb una enorme capacitat de difondre un missatge absolutament esbojarrat i perillós. «Si creus que el càncer de pell apareix per culpa del sol, ets el rei dels ignorants», responia Llorente a un dels nombrosos comentaris crítics amb la seva publicació a Instagram.

El problema és que les beneiteries sobre el càncer de Marcos Llorente tenen més ressò que, per exemple, les paraules, de fa pocs dies, de la presidenta de l’Associació Gironina Farmacèutica Empresarial, la figuerenca Carme Rigall. «Encara hi ha gent que només es posa foto protecció contra els raigs solars quan va a la platja». I alguns, ni a la platja. Perquè si Rigall li intentés fer entendre a Marcos Llorente que «amb el canvi climàtic ara el sol incideix més» i que, per això, «es recomana una protecció durant tot l’any, també a l’hivern», al jugador de l’Atlètic de Madrid li explotaria el cervell.