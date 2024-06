La paradoxa del turisme

Un grup de turistes al punt d'informació a l'inici de les restriccions del Parc Natural de Cap de Creus a Cadaqués. / Gemma Tubert

Hi ha una paradoxa que em desconcerta: desitgem viatjar i explorar noves destinacions, però ens oposem al turisme a les nostres ciutats. Aquesta turismofòbia guanya cada dia nous adeptes allà on els residents s’enfronten als impactes negatius de la sobrecàrrega turística.

Barcelona, Venècia, Amsterdam, Dubrovnik, Kyoto o Bali ja han pres mesures polítiques per controlar el flux de turistes. Aquí també hem vist com ha estat necessari regular l’accés al cap de Creus o algunes gorgues per evitar l’efecte d’un excés que amenaça els nostres recursos naturals i ambientals.

"Només a través d’un enfocament conscient i equilibrat podrem gaudir dels beneficis del turisme sense sacrificar allò que fa que cada destinació sigui especial"

Estic segur que la solució radica en la promoció d’un turisme més responsable i sostenible. Una altra cosa és saber si ho aconseguirem. Com a turistes, hem de ser conscients de l’impacte de les nostres accions i esforçar-nos per minimitzar la nostra petjada. Com a ciutadans, hem de donar suport a polítiques que gestionin el turisme de manera equilibrada, protegint tant l’economia local com la qualitat de vida dels residents. Només a través d’un enfocament conscient i equilibrat podrem gaudir dels beneficis del turisme sense sacrificar allò que fa que cada destinació sigui especial.