Tot esperant l’Edison

Passat l’estiu, el Gran Jonquera passarà de ser un gran centre comercial a un altre de molt més gros amb 50.000 metres quadrats de botigues de tot tipus. L’oferta per «anar de compres», just travessar la frontera, continua sent un gran pol d’atracció per als clients de Perpinyà, Carcassone, Beziers... Agradi o no, com passa a Girona amb l’Espai Gironès, a Mataró amb el Mataró Parc i a Barcelona amb la Maquinista o l’Illa, a casa nostra el model de centre comercial va sumant adeptes. Poques, o cap, ciutat rellevant se n’escapa i, com s’ha vist amb Zara, les grans marques troben més al·licients en instal·lar-se en grans centres comercials que en els nuclis històrics de les ciutats on els hi resulta complica trobar els metres quadrats que necessiten. A Figueres, mentrestant, on el govern assegura en veu alta mantenir la seva aposta pel comerç de proximitat amb iniciatives com l’APEUM, hi ha més silenci al voltant de les converses amb Antonio Escudero al voltant de la Sala Edison.

La Sala Edison, tancada. / Mar Gifre.

Aquest mes de gener, el mateix Jordi Masquef es mostrava optimista sobre la possibilitat que l’Edison acabaria sent un centre comercial. «Estem pendents d’una reunió, però intentarem augmentar l’edificabilitat», explicava en una entrevista a l’EMPORDÀ. Però els metres quadrats, els que legalment són possibles ara com ara i els que Escudero vol, encara no quadren. Ho acabaran fent? Hi haurà canvis urbanístics? Una permuta? De moment, no hi ha notícies. Tanmateix, sí que hi ha converses a quatre parts: Ajuntament, Escudero i Generalitat (Urbanisme) amb la Diputació de convidat desllorigador. De moment, però, els ocells fan nius en el degradat edifici del carrer Sant Pau mentre a la Jonquera les màquines ja tenen la feina gairebé enllestida.

Subscriu-te per seguir llegint