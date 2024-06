Tastets surrealistes

Tastet surrealista. / Conxi Molons

Dalí explica a Vida secreta que amb només sis anys volia ser cuiner. Desitjava envair una cuina prohibida, farcida de flaires delicioses que alimentaven poderosament la seva imaginació. Anys a venir, Dalí pintor incorpora a la seva obra elements iconogràfics que mantenen una relació directa amb el menjar: els ous, símbols de fertilitat, el pa de tres crostons acompanyat de garoines o peix fresc, aliments d’una cuina marinera que es vestia de festa quan hi havia convidats, i es transformava amb una llagosta americana, banyada en espessa xocolata.

A Figueres, la iniciativa de la Ruta del Tast Surrealista proposa una deliciosa passejada pel sector gastronòmic local, assaborint tapes dolces o salades, bocins de plaer, que festegen el nostre paladar i ens conviden a descobrir l’insòlit món del gran pintor universal.

"La litúrgia del tastet és l’art surrealista en els fogons, el xef com el millor dels artistes amb cullerot per pinzell"

La tapa surrealista marca la diferència en un art culinari fill de la tradició, que a la nostra ciutat es transforma en un menjar que recull fórmules innovadores amb un punt de provocació, d’íntim desig de transgredir la recepta clàssica i trencar motlles. Menjar o degustar, supervivència o gaudi, subsistència necessària o alimentació per plaer, en definitiva, un viatge per una cuina amb un segell d’identitat propi, excèntrica, i amb un punt de bogeria, que hauria encantat al nostre geni. La litúrgia del tastet és l’art surrealista en els fogons, el xef com el millor dels artistes amb cullerot per pinzell, elabora composicions comestibles, creacions originals d’un llenguatge culinari visual i llaminer alhora. Som el que mengem i a Figueres som surrealistes.

Parem una taula gustosa amb un poquet de cada cosa, una fusió perfecta d’art i gastronomia, performance de delícies capricioses, àpats excel·lents regats amb els millors vins de la nostra terra. Maridatges de caldos inspiradors que acompanyen plats batejats amb noms curiosos, suggestius, que sovint recorden títols d’obres dalinianes.

Maria Nicolau en la seva obra Cuina! O barbàrie, defensa que «... cuinar és atrevir-nos a ser lliures...», en definitiva, escollir una opció diferent, imaginativa, fins i tot trencadora. La mostra dels tastets surrealistes ha liderat un espai gastronòmic únic, singular, emblemàtica de Figueres, on artesans, productors, cuiners, restauradors... aposten per la creació més innovadora que es gaudeix a mossegades i estar per llepar-se els dits. Una magnífica experiència on, com afirmava Dalí: «La bellesa serà comestible o no serà».