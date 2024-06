Un cafè per al talent

Premis Emprenedors Alt Empordà. / Empordà

El Teatre de Roses es va omplir divendres de talent. Han passat setze anys des del naixement dels Premis Emprenedors Alt Empordà i encara m’emociona veure i escoltar les candidatures a aquests premis nascuts al voltant d’un cafè. Aquell dia, mentre amb en Rafa Aguilera divagàvem sobre la necessitat de posar en valor el nostre empresariat més jove, va néixer la idea d’impulsar aquesta convocatòria.

Res d’aquell projecte hauria estat possible si no haguéssim aconseguit el suport incondicional del Consell Comarcal de l’Alt Empordà i de l’Ajuntament de Figueres. Dues institucions que, amb els anys, es veurien acompanyades pels ajuntaments de Castelló d’Empúries i Roses.

Us puc assegurar que mai m’hauria imaginat que setze anys més tard, divendres, estaria parlant davant d’uns participants que, mentre nosaltres ens preníem aquell cafè, encara no havien nascut. Com passa el temps.

Els Premis Emprenedors Alt Empordà varen néixer en plena crisi econòmica. Però aquella situació, i moltes altres compartides amb la resta dels organitzadors durant aquests anys, mai han estat un entrebanc per donar-los continuïtat. Unes dificultats, uns encerts i unes derrotes, que coneixen molt bé els centenars de persones que al llarg d’aquests anys han passat per aquesta convocatòria.

És el clar exemple que la col·laboració pública i privada és un camí d’èxit, si es fa amb perseverança i convenciment. En una comarca que viu acomplexada des de fa anys, que des de l’Administració, els centres de Formació i l’empresariat privat hàgim estat capaços d’anar plegats durant setze anys, és un clar exemple de la recepta que necessita l’Alt Empordà per continuar excel·lint.

Deixem de pensar en temps que no tornaran. Continuem treballant per crear un futur d’oportunitats per a una comarca i unes noves generacions que desborden talent i ganes. Si deixem de pensar en ells, res d’aquella idea al voltant d’un cafè tindria sentit avui.