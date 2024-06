Pablo i Leticia

Homenatge a la família Lee als Caputxins de Figueres. / Carles Pujol

Hi ha històries que, posades negre sobre blanc, és quan mostren la seva magnitud. Dijous, l’auditori dels Caputxins de Figueres va aplaudir la vida novel·lesca escrita amb mestratge per Joan Manuel Soldevilla, L’aventura dels Lee (Norfeu). L’any 1973, Pablo Lee i Leticia Hsing van sentir per primera vegada el frec de la tramuntana. Era un nou capítol per a dos joves que s’havien conegut a Madrid després d’abandonar la seva Xina natal per refugiar-se a Taiwan. Ja us imaginareu l’impacte que va tenir la seva arribada en una vila conservadora a principis dels setanta.

Per l’atzar o el destí, Figueres s’ha convertit en la seva casa i el seu restaurant, el Shang-Hai, en un referent en el bressol de la revolució culinària catalana. Com molts de vosaltres, he perdut el compte de les vegades que hi he compartit taula. De les confidències fetes i rebudes assaborint els seus plats. De les ocasions en què Pablo, periodista a la Xina, m’ha recordat que ha après català llegint l’EMPORDÀ. Dels plats que he tingut el privilegi de tastar abans d’entrar a la carta, elaborats per Leticia, qui abans d’embarcar-se en aquest projecte de vida gairebé no sabia res de cuina i menys de restauració. On hem forjat l’amistat amb Dídac, el seu fill gran i germà de Simón, o amb Fermín, avui al capdavant de l’establiment.

La història dels Lee és una combinació d’esperit de superació, esforç i talent. És el relat d’una família que ha transformat els reptes en oportunitats i que ha contribuït a enriquir el teixit social i cultural figuerenc. No només hi han trobat una llar, sinó que han ajudat a construir una ciutat més oberta i diversa, demostrant que les arrels, com les històries, poden créixer en els llocs més inesperats.