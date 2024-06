Dalí, Figueres i Barcelona

Imatge panoràmica de l'accés del Teatre-Museu i la casa de Giralt Ventolà al costat / ACN

El president de la Fundació Gala-Salvador Dalí és una persona amb moltes hores de vol. A Jordi Mercader no cal que ningú li expliqui el que ha de dir. Però, deixant clar que «no estic matisant res», Mercader va aprofitar un nou dinar amb periodistes per defensar que, si «la fundació ha de créixer, ha de ser en el Triangle Dalinià». L’aclariment, que no matís, s’emmarca dins de dues realitats. La primera: el soroll generat ara fa un any, en un dinar idèntic, quan d’unes paraules de Mercader es va interpretar que la fundació estava estudiant obrir un quart museu fora de l’Empordà. I la segona: el marc mental barcelonocèntric. «És que Figueres és molt lluny» o «Anar fins a Púbol no és fàcil» són dues expressions que es van sentir en el dinar organitzat la setmana passada per la Fundació Gala-Salvador Dalí al Círculo Ecuestre de Barcelona.

Mercader és un apassionat Dalí i de la cultura, però també un home d’empresa. I, amb Fèlix Roca al seu costat, els números de la fundació s’expliquen sols. Més de set milions d’euros de superàvit i un 16% d’augment en el nombre de visitants l’any 2023. Mantenir el llegat de Salvador Dalí dins el triangle format per Figueres, Púbol i Portlligat és, per tant, rendible. Sense cap subvenció, i això avui en dia ja és una notícia per si sol, la fundació va acabar el 2023 amb un excedent de set milions d’euros per, en paraules de Mercader, «cultura». La compra de la casa Giralt Ventolà, que permetrà ampliar el meseu de Figueres, és la prova més clara que els gestors del llegat del geni surrealista s’ha de fer des del marc mental i geogràfic del Triangle Dalinià. Ara només falta que tothom entengui que Figueres «no és tan lluny» i que anar a Púbol «no és tan difícil». Portlligat no és problema, perquè es veu que «anar fins a Cadaqués ja és més fàcil».