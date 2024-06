Arribar a l'edat adulta

Joves estudiants. / Dani Perona

T’ha tocat madurar en temps complexos, membre d’una generació amb les necessitats bàsiques cobertes i que sembla buscar les claus de la vida a les xarxes socials que tot ho saben, amb els avantatges i riscos que això implica. Jovent que, segurament amb raó, dona la culpa als pares del desequilibrat món que els hem deixat, però que a la vegada en sap gaudir i l’esprem a fons sense donar-los massa les gràcies. Amb respostes per a tot i amb tant sí com no una última paraula.

Segurament és aquesta incertesa sobretot plegat que et fa fort i decidit a viure les teves passions: els nous aprenentatges de les coses, l’esport, els amics... tot ho experimentes amb una energia i il·lusió tan desbordants que ens fan enyorar als més grans la vitalitat que teníem a la teva edat.

El més important: dins el teu cos musculat hi habita un cor enorme on cap una gran sensibilitat i una noblesa de les quals en fas insígnia. I molt generós: recordo aquell dia en què vas trencar la teva preuada guardiola i et vas presentar a casa amb un regal per a cadascun dels teus pares i germans. Un orgull veure’t gaudir regalant als altres encara que fos renunciant als teus propis desitjos.

"No hi fa res que no tinguis encara una vocació clarament definida pel que fa als estudis ni a la professió del futur. Això són dubtes que apareixen en aquesta època i que es dissipen amb l’arribada de l’edat adulta"

Admiro el teu realisme extraordinari i la teva gran capacitat per a analitzar i resoldre problemes. No hi fa res que no tinguis encara una vocació clarament definida pel que fa als estudis ni a la professió del futur. Això són dubtes que apareixen en aquesta època i que es dissipen amb l’arribada de l’edat adulta. Els qui t’estimem sabem que una persona responsable com tu sabrà portar a terme de manera voluntariosa i eficient el camí que triïs. I sobretot sabrà ser feliç, com quan jugaves a pilota al passadís de casa i acompanyaves amb un crit cada xut d’aquella cama de lateral esquerre que tants anys després ha contribuït a guanyar una lliga!

He gaudit molt de tots els quilòmetres que hem fet junts al cotxe, a la carretera, cercant els camps de futbol per les nostres contrades, i demanant-te amb escàs èxit que abaixessis el volum d’aquella música barroera i horrible per a un boomer com jo. Vull que sàpigues com n’és de valuós per a mi tenir-te al costat.

Sempre et dic que seràs la goma d’enganxar de la família el dia en què els pares faltin. Tant de bo aquest moment arribi el més tard possible. Mentrestant, estimat Miquel, sols em cal agrair-te la joia que em regales.