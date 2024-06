Sense tabac

El tabac és un risc mortal per a la salut. / CARLOS PARDELLAS

Moltes persones ja són conscients del que representa el contacte estret amb el tabac. Fumar provoca malalties, algunes de molt greus i fins i tot mortals. El tabac és la primera causa de mort previsible arreu del món i també pot afectar a les persones que només són fumadores passives.

El tabac es comporta com una droga, és addictiu, crea tolerància, dependència i en el moment en què es deixa de fumar pot provocar signes i símptomes d’addicció. Tot i que és legal vendre i fumar, la seva compra és prohibida als menors de divuit anys. Des de fa uns anys els paquets de cigarretes porten una inscripció al seu exterior per mentalitzar dels riscs associats al consum de tabac. Per informar que és nociu per a la salut i promoure la disminució i l’abandó del seu consum, podem llegir-hi: ‘Fumar mata’.

Diuen els experts que la mesura més útil de lluitar contra el tabac, és aconseguir que la població jove no comenci a fumar. Per tant, com més tard es comenci a fer-ho, millor. Fora ideal que cap adolescent i jove no comencés a fumar mai. De fet, deixar de fumar és fàcil. Per fer-ho primer cal tenir ganes, després s’ha de posar una data i quan s’ha començat, s’ha de suspendre de cop i del tot i mantenir-se sense fumar, sempre més. Es pot recaure, perquè mantenir-se abstinent del tabac no és tan senzill. Però amb una ferma convicció, força de voluntat i l’ajut de l’equip sanitari d’atenció primària es pot dur a terme amb èxit i mantenir-se sense fumar, per sempre més.

El tabac és la primera causa de mort previsible arreu del món

Hi ha uns consells útils per a qui vulgui deixar de fumar. Aquests són: Mentalitzar-se, ajuda quan un mateix es projecta sense fumar. Fixar una data, un dia D, per programar l’abandó (total) i haver pensat amb anterioritat en com es combatran totes les dificultats que poden sorgir, tenint preparades les accions que ajudaran a aconseguir aquesta fita. Ja hem dit que s’ha de deixar del tot, de cop i no fumar mai més. Quan un està en aquesta situació d’abandó, el poden ajudar el fet de beure molta aigua i sucs de fruita naturals i amb vitamina C. Moderar el consum d’alcohol i de begudes com ara el cafè i el te –begudes les begudes excitants–. També ajuda, en cas que no es fes, introduir a la dieta aliments que continguin vitamina B. L’exercici físic també és un bon aliat, ja que ajuda a sentir-se millor. També és molt útil fer, en el temps de lleure, fer activitats agradables. Com també ho és relaxar-se, i si no se’n sap es pot aprendre, sol o en grup.

Deixar de fumar és possible i fer-ho per a tota la vida, també

De vegades cal un ajut extern, que pot ser en forma de medicament, són els pegats de nicotina o el tractament en forma de pastilles. Es començarà un cop feta la prescripció facultativa. Els nous fàrmacs per deixar de fumar són útils, i van acompanyats de la intervenció de l’equip sanitari que dona suport i supervisa que la pauta del tractament farmacològic és correcte i aclareix dubtes, neguits o les possibles pors que puguin aparèixer a qui està deixant de fumar.

Deixar de fumar és possible i fer-ho per a tota la vida, també. Si mai es deixa de fumar i es recau, un/a no s’ha d’infligir, sinó que en farà una lectura en positiu i pensarà que la següent vegada que ho torni a intentar, ho aconseguirà.

Deixar de fumar és un dels millors regals que ens podem fer. Insistim que viure sense tabac és possible.