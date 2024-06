Camps de blat. / Mireia Arso

Vaig conèixer la Mercè Saurina i Clavaguera (Girona, 1966) fa quaranta anys, quan ella era una noia alegre, feliç i encantadora, que dedicava part dels seus estius a organitzar Colònies i Campaments per als nois i noies de l’Empordanet. En aquell temps jo era rector d’Albons, i alhora feia classes de religió a l’Institut de Torroella de Montgrí.

La Mercè vivia llavors a Bàscara; ara viu a Quart, al Gironès. Llegint, amb apassionament la seva darrera novel·la curta, Fugint dels camps de blat, premi Just Manuel Casero 2023 i publicada per Empúries (Barcelona, 2024), hi he vist paisatges coneguts de Bàscara i dels seus entorns, però també ens hi retrata paisatges de Noruega, Oslo, Holanda o el Canadà.

Una novel·la en la qual la Clara, que parla en primera persona, fuig de l’Empordà, enmig de la pèrdua i la culpa per la mort del seu germanet.

Les descripcions dels paisatges i de les persones (paisanatges) són plenes de detalls, de sentiments, de flaire dels camps de blat a punt de segar. Com a mostra, un botó: «Una setmana justa després de l’enterrament del pare, a mig matí escombrava l’entrada, polsosa pel descuit d’aquells dies, com una manera de restituir la normalitat a aquella casa on havia crescut i que mai no havia estat normal».

A més de llibres de contes i de poesia, la Mercè té dues novel·les més (Com llunes de Saturn i Rèquiem per a contrabaix). A més de llicenciada en Filologia Clàssica i Catalana, també té la carrera de música i és logopeda. Les seves novel·les són musicals en el ritme i la cadència.

Fugint dels camps de blat és una metàfora de la culpa: «No en parlàvem mai (amb en Marcel), però compartíem, com un sagrament, una certesa íntima que ens unia i ens separava a parts iguals: tots dos sabíem què havia passat aquell matí que ho va trasbalsar tot».

Però, també és una metàfora de la redempció; quan la Clara torna a casa, avisada que la mare s’està morint, ella entra a la cambra, i la seva mare amb veu apagada li diu: «Em vull endur el teu dolor, Clara. No t’he culpat mai de res. Em vaig culpar jo, d’haver-te fet responsable del teu germà quan només eres una criatura. Perdona’m, sisplau, perdona’m... I perdona’t ... T’estimo!».

Tota la novel·la està bastida amb els records del passat, lligats a un present incòmode i greu, en què les tres etapes del vol de tornada a casa són els tres primers capítols del llibre: l’etapa fins a Tromso, fins a Oslo, i fins a Barcelona. El darrer capítol porta per nom ‘Terra ferma’.

En el fons d’aquesta novel·la, hi descobreixo que per lluny que vagis no pots fugir de tu mateix, i menys dels teus fantasmes; ells viatgen amb tu, vagis on vagis, ni que sigui a les tenebres del pol Nord.

La mort de la mare, amb les seves darreres paraules, són un alliberament per a la protagonista: «Sí, les darreres paraules de la mare ho havien trabucat tot. (...) El goig d’estimar superava amb escreix el dolor de la pèrdua».

I, des d’aquest moment, de la mort de la mare, la vida de la Clara fa un tomb, descobreix l’amor que porta dins seu i planta cara al seu passat.

Com si fos una novel·la negra, on es descobreix tot a la darrera pàgina, l’epíleg ens fa veure allò que havia passat, allò de què ningú en parla, i que marca, per sempre, la vida d’unes famílies en un petit poble de l’Empordà. Un final tan ben explicat que sembla real.

Gràcies, Mercè, per com escrius; continua escrivint, que qui escriu es descriu, i de fa molts anys sé que ets una bona comunicadora. Per molts anys!