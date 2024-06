Temps al temps, la Mar dirà la seva...

La mar de l'Escala. / Basili Gironès

Soc escalenca d’adopció; fa més d’una dècada que vaig aterrar a l’Escala. Tant ella, com el meu home em varen captivar.

L’altre dia llegint l’article «A l’Escala mana un dona, i tant!», vaig sentir la necessitat de fer una reflexió més profunda sobre ella. Segons en Santi Coll, a l’Escala, «Qui mana és una dona, forta i amb empenta, carregada d’anys: la Mar».

Sovint oblidem que la natura té vida pròpia, és sàvia, i no la tractem amb el respecte que es mereix. Al llarg dels anys, ens hem pres la llibertat de prendre decisions que només afavorien interessos personals i polítics. Ens omplim la boca en defensa del medi ambient, donem suport a moviments, fem campanyes de conscienciació, presentem mocions, fem plans forestals, però a l’hora de la veritat tot queda en paraules buides i paper mullat. En resum, polítiques d’imatge i d’aparador.

Si fem una observació conscient al llarg dels anys, veiem que la nostra costa ha estat maltractada. En concret el nostre poble, l’Escala, ha perdut la seva essència marinera que tant ens identificava. Ha patit una constant transformació urbanística que l’ha omplert de tonalitats grises i ha fet del front marítim un lloc trist i fred.

No obstant això, continuem en la mateixa línia. Ara un nou passeig, ara un macro parc eòlic, ara un mirador... Un mirador per a què? Per contemplar uns molins de vent que tindran un fort impacte mediambiental i visual?

Com es prenen aquestes decisions polítiques? Per què en cap moment es pregunta a la gent del poble la seva opinió? Per què l’equip de govern encara no ha manifestat la seva posició públicament? Tot això amb un cost irreversible de danys al nostre territori i especialment a la nostra Mar.

Seguint en la mateixa línia, l’Ajuntament de l’Escala, per una àmplia majoria, va aprovar no fa gaire l’anomenada «reforma del passeig Lluís Albert», la qual serà una continuació de la grisor i la fredor que s’ha implantat al costat de la nostra mar.

Pagarem un preu altíssim per una reforma que costarà més de dos milions d’euros al nostre poble, sense tenir el vistiplau de Costes. En lloc d’invertir en necessitats reals com les infraestructures de l’aigua, equipaments municipals, cobertura mòbil i habitatge, parcs infantils, serveis, neteja o mobilitat.

Ja seria hora de retornar a la mar l’espai que li toca i deixar que faci el seu curs natural, sense entrebancs. La natura, i els nostres fills i filles es mereixen polítics responsables i bons dirigents.

Temps al temps, la Mar dirà la seva...