En Joan i el mar

Joan Juanola / Arxiu

Hi ha persones que sempre formaran part del record d’un poble. Per la seva contribució, carisma, dinamisme, bondat..., o per totes elles. Sense dubte, una d’aquestes persones és en Joan Juanola. Vaig tenir la sort de conèixer-lo fa molts anys, quan tenia només 17 anys. Ho recordo perfectament perquè el Joan, visionari i polifacètic, va venir un dia al CAR Jove i amb la ironia divertida que el caracteritzava tot buscant-me em va dir: «M’han dit que saps fer pàgines web. Necessito que m’ajudis a fer la meva. Ho faràs molt bé, tampoc busco un Bill Gates» i allà va començar una divertida conversa sobre Roses, llibres i «això de la tecnologia». Vaig fer la web i d’allà també va sortir una bonica amistat d’algú que és irrepetible. Estimava Roses com ningú i va dedicar tota la seva trajectòria personal i professional a difondre el seu patrimoni natural i cultural. «Noi, no ets conscient del que tenim aquí! Ni tu, ni ningú!», m’anava repetint inculcant-me l’estima pel cap de Creus i ho vinculava tot amb històries de mitologia grega. Una forma de fer partícip a tothom d’aquesta riquesa, era agafar la seva càmera i de matinada, des d’algun racó de la badia, capturava postes de sol i d’altres escenes. Ell, generós, feia l’esforç d’anar a fotografiar-ho en hores intempestives per compartir-ho amb qui no pot (o no vol).

L’any 2019 en Joan ens va deixar de forma sobtada. Ara, l’Ajuntament de Roses ha organitzat en el marc de la Fira de la Rosa l’exposició JuanHola per retre-li homenatge pòstum. Una iniciativa que em va semblar brillant i necessària a algú que va entendre, abans que fos tendència, la importància de preservar el nostre patrimoni. La rosa i el mar són elements simbòlics que giren entorn de l’obra i pensament d’en Joan i on gràcies al seu llegat podem fer un recorregut per la nostra essència com a rosincs i empordanesos. Serà un dels moments més importants i emocionants de la Fira. Un reconeixement necessari per recordar-lo amb un somriure i compartir les desenes d’anècdotes i els bons moments que ens va regalar.