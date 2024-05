No em fumis

Parada del Dia Sense Tabac. / Roger Lleixà

El conflicte entre fumadors i no fumadors ve de lluny. Com molts de vosaltres, he assistit a encesos debats entre persones favorables i detractors. És una polèmica recurrent, sovint atiada per interessos disfressats amb una defensa de la llibertat individual. Però fa anys que tinc clar que no és qüestió d’opinions, sinó de salut pública.

El Dia Mundial Sense Tabac, que se celebra aquest divendres dia 31 de maig, ens ofereix una nova oportunitat per reflexionar sobre el tabaquisme i, especialment, sobre la seva naturalització entre els més joves. Tot i que el consum de tabac en aquesta franja ha disminuït a Espanya, l’edat d’inici continua sent preocupantment baixa, amb la majoria començant als setze anys. A la demarcació de Girona, el consum de tabac encara s’inicia més aviat, abans dels catorze.

És encoratjador llegir que la meitat dels joves s’ha plantejat deixar de fumar i que un terç hagi fet passos per fer-ho, però encara queda molt camí per recórrer. La consciència sobre els riscos per a la salut associats amb el tabaquisme està creixent, però l’addicció i la pressió social continuen sent barreres significatives.

Necessitem un marc legal robust i una conscienciació pública constant per protegir els menors i els fumadors passius, i per evitar que els joves s’iniciïn en aquest hàbit. És crucial intensificar les campanyes de sensibilització sobre els perills del tabac. Un terç de la població és coneixedora que fumar diàriament pot causar «bastants» o «molts problemes» de salut. La realitat és que el tabaquisme augmenta el risc de patir malalties cardiovasculars, respiratòries, càncer i altres patologies debilitants.

Aquest Dia Mundial Sense Tabac tenim una nova ocasió per deixar de fumar. Els joves tenen en les seves mans la capacitat de canviar el seu futur i viure una vida més saludable i plena. La lluita contra el tabaquisme és una batalla que es pot guanyar amb informació, suport i decisió. Deixar el tabac o els vapejadors no només és una inversió en la salut personal, sinó també en el benestar col·lectiu. Tant de bo, aquesta setmana sigui un punt d’inflexió per a tots nosaltres.