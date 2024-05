Els ossos de vidre. / Empordà

Els ossos de vidre. Aquest títol ens porta a descriure una malaltia genètica, que es dona en 1 per cada 15.000 persones. També és coneguda amb un altre nom: l’osteogènesi imperfecta. D’aquesta malaltia en parlem relativament sovint. Ho fem més o menys un cop a l’any. El motiu principal és perquè és una malaltia rara, poc freqüent, és poc coneguda i cal visibilitzar-la.

L’osteogènesi imperfecta és una malaltia crònica que, com moltes altres, encara no té, avui dia, tractament curatiu. Però conèixer-la bé ens permet un millor maneig i així proporcionar una millor qualitat de vida a qui la pateix.

És una displàsia, que es caracteritza d’una mineralitat baixa dels ossos amb una fragilitat que va associada a patir fractures, deformitats i dolors crònics. Veiem, doncs, que conviure amb ella no ha de ser gens fàcil. A part de la localització en els ossos, també es pot presentar en altres llocs del cos, i en cada cas es manifesta depenent de l’òrgan afectat. Aquestes manifestacions extraòssies es presenten en forma d’anomalies oculars, dentals, musculars, cardiològiques i també respiratòries.

"L’alteració genètica causant de la malaltia provoca alteracions que modifiquen la formació de la proteïna que s’anomena col·lagen"

L’alteració genètica causant de la malaltia provoca alteracions que modifiquen la formació de la proteïna que s’anomena col·lagen. Que, en alterar-se d’aquesta manera, provoca que els ossos siguin més fràgils i que es fracturin amb més facilitat. El col·lagen és una de les proteïnes més abundants en el cos i la seva funció és la de donar un suport estructural i també és el principal component orgànic dels ossos. S’encarrega de donar-los la flexibilitat i l’elasticitat, que limita l’aparició de les fractures. La seva alteració provoca, doncs, les fractures o les deformitats òssies típiques i característiques de l’osteogènesi imperfecta. L’osteogènesi imperfecta pot presentar-se de diferents maneres i en nivells de gravetat molt diversos. Pot anar des dels casos poc importants, quasi sense repercussió clínica, fins als que poden ser mortals. En els casos lleus, que són els més freqüents, hi sol haver una deformitat òssia i escasses alteracions en altres teixits. Però, per contra, les formes més greus poden arribar a provocar la mort en el període perinatal.

De cara al bon maneig de la malaltia, cal haver fet esport de jove i dur una activitat física adequada tota la vida, seguir la dieta prescrita i de vegades un tractament farmacològic. Aquest va destinat al fet que es disminueixi la reabsorció de l’os i s’augmenti, en la mesura que es pugui, la seva formació. S’ha de lluitar contra la immobilitat, per disminuir la pèrdua d’os. El paper de la fisioteràpia és molt important, no només perquè és efectiva per al pacient, sinó perquè els fisioterapeutes també són professionals puntals de la família de cara a tenir cura dels infants evitant-los lesions.

Tot i que és una malaltia rara, és molt ben coneguda pel pacient i per les persones del seu entorn. Atès que no té un tractament curatiu específic, pensem que la clau està a utilitzar totes les mesures explicades prèviament per aconseguir un bon maneig i, per descomptat, cal posar una mirada atenta en la recerca. La investigació en tots els camps arriba a aconseguir moltes troballes i resultats beneficiosos. És una eina esperançadora per trobar un tractament curatiu.