A votar, són quatre dies!

D'aquí quatre dies, tornarem a votar. / Joaquín Corchero

Ara que, com qui diu, tot just sortim d’eleccions, sembla que ja torna a ser moment de pensar a qui votem en les següents. Perquè sigui a causa de la dificultat d’establir pactes entre partits per formar un nou govern fidel a la nova situació, i que a la vegada satisfaci les seves aspiracions, o bé perquè el mes de juny vinent toquen de nou eleccions europees, el cas és que ens haurem de tornar a trencar la closca per decidir qui ens representa.

Aquest és el problema que tenen les eleccions democràtiques, que a diferència de la família o de les dictadures dinàstiques, que són les que són des del principi fins al final, aquelles provoquen que hagis d’anar renovant els teus arguments de «cunyat» per justificar els teus determinis.

"És clar que preferiria que tothom exercís el seu dret a vot, però la veritat és que poso per davant el fet de ser bona persona i, posats a complir, que tothom aporti a la societat no només votant, sinó també treballant i pagant impostos"

I val a dir que el primer i més gros escull serà el fet de decantar-nos per si ens acostem o no a les urnes. En el sentit material em refereixo, el fet d’anar a votar. I ve a tomb la reflexió perquè el que un detecta a peu de carrer, les darreres vegades, seria més aviat tot el contrari a la il·lusió per «la festa de la democràcia», com una mena de desarrelament entre la població d’aquest sa costum consistent a dipositar un paper en una capsa transparent.

Però pels que tinguin clar que un dret com el de sufragi no és negociable i s’ha d’exercir, els caldrà decidir quin és el partit que han de votar, tenint en compte que moltes vegades els polítics que llegim, mirem o admirem per la tele no tenen res a veure amb els que es presenten en les nostres circumscripcions. Per entendre’ns, per a bé o per a mal, tothom sap perfectament qui és en Pedro Sánchez, arriba segurament a reconèixer en Salvador Illa, però no li posa cara a la Sílvia Paneque.

A mi la veritat és que em preocupa el just que la gent no vagi a votar. És clar que preferiria que tothom exercís el seu dret a vot, però la veritat és que poso per davant el fet de ser bona persona i, posats a complir, que tothom aporti a la societat no només votant, sinó també treballant i pagant impostos.

A més, davant la quantitat de conductes incíviques que un observa en la quotidianitat, des de robaments de coure fins a patinets incívics, el cert és que no val la pena enfadar-se amb aquells que prefereixen anar a la platja o veure un United – Arsenal un diumenge plebiscitari.