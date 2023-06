els premis i els valors esportius lligats de la mà

La Festa del Futbol Alt Empordanès torna una altra edició i ja en van dotze. Des del Consell Esportiu de l’Alt Empordà, estem molt contents de ser-hi presents any rere any, considerant que els premis Amos de l’Àrea representen en gran mesura un seguit de valors esportius i educatius que cada premiat ha anat adquirint i assolint al llarg de la seva carrera esportiva.

Com a entitat organitzadora de competicions en edat escolar, sempre vetllem per la formació i l’educació en valors de totes les entitats i esportistes joves adherits a les nostres lligues i en concret a la de futbol, que és la que hi tenim més participació.

Una lliga sense classificacions ni golejadors que fomenta l’aprenentatge basant-se en una educació esportiva exemplar, sense resultat competitiu i que en un futur servirà als joves jugadors i jugadores per pujar a aquest escenari i recollir aquest premi.

Considerem que aquesta manera d’entendre la competició, ajudarà a tots els joves jugadors i jugadores, no només a ser millors esportistes, sinó a ser competents a la societat en què vivim.

L’esforç, el respecte, la cooperació, el sacrifici i el treball en equip, entre altres, ben segur que representen a tots els premiats i els ha portat a ser a sobre l’escenari.

Sense aquesta educació esportiva i a l’hora educativa, l’esport i els premis no tindrien sentit.