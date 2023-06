Jordi Masquef, Gael Rodríguez i les solucions

Els dos han guanyat per majoria absoluta. Seran alcaldes de poblacions on hi ha nombrosos problemes per solucionar. Tots dos es fan un tip de saludar, encaixar mans i rebre felicitats quan passegen pels carrers de Figueres o Portbou. Ara com ara, Jordi Masquef i Gael Rodríguez tenen molts punts en comú. Els dos, però, segur que estan convençuts que són totalment diferents l’un de l’altre. Un, de Junts, però d’aires més de la vella Convergència que del rupturisme fill de l’1 d’octubre. L’altre, molt jove, però ideològicament molt més empeltat del socialisme clàssic català i espanyol que no pas de les noves esquerres post 15-M. Dues visions polítiques divergents, dues maneres de ser diferents. Així i tot, un mateix problema. A Figueres i a Portbou hi ha molta (massa) gent que vol que Masquef i Rodríguez solucionin tots els problemes. I no d’aquí a uns mesos, sinó ja. Millor ahir que avui. I això és senzillament impossible.

En política, les solucions ràpides no existeixen. I menys en poblacions com Figueres, on el creixement demogràfic de les últimes dècades no s’ha paït gens per la manca de correlació entre nous habitants i augment/millora dels serveis i del parc d’habitatge. O com Portbou, on els successius governs municipals no han sabut revertir la decadència del poble arran de la desaparició de la frontera i la pèrdua de pes del sector ferroviari. Dues realitats, a més, agreujades pel relat pessimista fortament instal·lat a la capital de l’Alt Empordà i pel pesant deute que arrossega l’Ajuntament de Portbou des de fa anys. Els problemes de Figueres i de Portbou no estaran arreglats en quatre dies. Però la gent ho espera. I això és el gran problema de Masquef que, d’entrada, va prometre «una brigada d’acció ràpida, que netegi i arregli els desperfectes ocasionats en l’espai públic en un termini màxim de 24 hores per evitar la percepció de degradació dels carrers». I, també, de Gael Rodríguez, que assegura que «començarem netejant els carrers, perquè, si ja tens un poble decadent en molts aspectes, almenys que estigui net». Ho podran complir? Potser sí, o potser no. Però el que és segur és que ni Figueres ni Portbou passaran a estar millor en quatre dies. Per molt que la gent ho esperi.