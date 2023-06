Com ve sent habitual arreu d’Europa des de fan uns anys i des d’una mica menys a casa nostra, després d’unes eleccions, els periodistes, tertulians i articulistes es pregunten com és que han pujat tant i tant els partits d’extrema dreta.

I malgrat que ja sabem que en el fons es tracta d’omplir diaris, crear debats i teoritzar sobre les coses, crec que hi ha aspectes que a vegades poden ser més senzilles que allò que a simple vista semblen.

Tots tenim amics, coneguts, grups de WhatsApp, saludats o similars que fa temps que comenten que la situació de la immigració comença a ser entre preocupant i insostenible. Jo diria, sense por a equivocar-me, que ho pensen una gran part de figuerencs. Gent normal, sense ínfules de classe social que mai de la vida havia estat racista. Persones que moltes d’elles han conegut directament o i indirectament la immigració perquè són filles o netes d’aquells que ho van deixar tot fa unes desenes d’anys per guanyar-se la vida ben lluny dels seus llocs d’origen.

Homes i dones que entenen l’estat del benestar com a prestador d’ajuts en cas de malaltia, accidents, pèrdua circumstancial de feina, viudetat, jubilació …, o la contingència que sigui, però sempre sobre la base de cobrir una necessitat d’algú que prèviament ha contribuït a la societat.

Però el que la gent no entén i no entendrà mai, és l’aconseguiment de benefici per part de qui sigui sense una prèvia assumpció de responsabilitats.

I això és exactament la sensació que s’ha assentat: s’ha trencat el pacte d’acceptació de les regles del joc que sempre havien estat aprovades tàcitament per tothom.

I la gent, que no és tonta, ja no veu a gran part dels nouvinguts com a persones i famílies a les quals s’ha d’ajudar a la integració, sinó com a les causants de la ruptura de les normes de convivència tradicionals autòctones. D’aquí que se’n cansi i dipositi el seu vot en aquelles formacions que li prometen mà dura amb els infractors.

No costa pas tant d’entendre. Donem-li les voltes que vulguem, però el que escric és el que escolto que la gent comenta. Per cert, no ens quedi cap dubte que els immigrants són i seran necessaris a la nostra societat, o sigui que cada dia que mirem cap a l’altra banda sense posar solució al problema el que estem fent és incrementar el caos.