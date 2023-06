Els infants, els joves i fins i tot els adults, no són conscients del poder que té una cigarreta. La cigarreta, quan fumar s’ha convertit en un hàbit, s’ha transformat en un esclavatge, perquè converteix el fumador en un addicte. El tabac és una droga legal, que pot arribar a matar. Però tot i que se sap i que es difon, es continua fumant.

De fet, i des de fa anys, s’associa el tabac com a causa de moltes malalties, algunes d’elles fins i tot poden arribar a ser mortals. El tabac és una droga i s’ha convertit no només en un problema de salut personal de qui fuma sinó també en un de salut pública.

Vist l’abast de la situació i els problemes que comporta, durant la darrera setmana de maig i el dia 31 de maig es commemora la setmana sense fum i el dia mundial sense tabac, respectivament. Ambdues commemoracions tenen com a objectius sensibilitzar la ciutadania sobre els beneficis de respirar un ambient lliure de fum, de fer una prevenció exitosa contra el consum de tabac (sobretot) entre els joves i promoure l’abandonament d’aquest hàbit entre les persones fumadores.

Deixar de fumar no és fàcil, però sí que és possible. Només cal que recordem quantes persones del nostre voltant ho han aconseguit i ens adonarem que coneixem molts exfumadors. La majoria són avui persones sanes, perquè varen abandonar a temps el tabac. Cal tenir en compte que hi ha persones que recauen, perquè deixar de fumar és fàcil, però recaure també ho és. Però, per si un cas, cal recordar que recaure no és un fracàs, sinó una oportunitat per tornar-ho a provar. Fins que s’aconsegueix definitivament.

Per abandonar el tabaquisme, primer de tot cal estar convençut que es vol deixar per sempre més. De vegades demanar ajuda pot facilitar-ho. L’ajuda personalitzada d’un professional de la salut incrementa les possibilitats d’èxit. Per obtenir-lo, cal tenir en compte la utilitat de seguir un model de canvi. Aquest es basa en un procés actiu personal i que comença per la fase de precontemplació. En aquesta fase, la persona encara no està preparada per deixar de fumar, perquè senzillament no té la intenció de fer-ho en els pròxims 6 mesos. Darrere d’aquesta, ve la fase de contemplació. És en aquesta etapa quan la persona fumadora ja pensa a intentar deixar de fumar en els propers 6 mesos. La tercera fase és la de preparació. Qui fuma i vol deixar de fer-ho, ho intentarà dins el mes següent i començarà a fer alguna acció per aconseguir-ho. Com ara parlar-ne, mirar de disminuir el nombre de cigarretes o acostar-se al sistema sanitari. La fase quatre és la de l’acció. La persona ha deixat de fumar, però encara no fa 6 mesos del seu abandó. La darrera és la de manteniment. Ara ja fa més de 6 mesos que s’ha abandonat el tabac.

L’exfumador, si vol mantenir-se en aquesta condició, no pot tornar a fumar mai més. Perquè és tant el poder que el tabac té sobre la persona, que només de fumar una cigarreta, ja es recau i un es converteix de nou en un fumador.

L’objectiu més important d’aquesta activitat preventiva és disminuir el nombre de nous fumadors en el grup de joves que encara no fumen. El segueix la cursa per aconseguir tants exfumadors (permanents) com es pugui. I també tenir un gran nombre d’espais lliures de fum.