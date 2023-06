Ahir, es varen pair els resultats i avui, és el primer dia d’una nova etapa per als escollits. Només cal fer un cop d’ull a aquest mateix setmanari per conèixer els homes i les dones que, a patir d’ara mateix, renoven o accedeixen als càrrecs de batlles, alcaldes, alcaldesses, edils, regidors o consellers dels nostres municipis.

Intento evitar la paraula «guanyadors», ja que sempre he pensat que les eleccions municipals són de proximitat i que no hi hauria d’haver guanyadors o perdedors, sinó gent propera que intentaran, entre tots, ser els millors gerents del nostre entorn. He copsat, com en altres comicis, una desmesurada alegria entre els escollits, que respon a estats emocionals (o altres coses) que a mi em costen d’entendre, ja que, en el meu imaginari, a aquestes persones els ve a sobre un munt de problemes, que per a mi no voldria.

La nostra comarca està dibuixada amb pobles petits i ciutats no gaire grans on els escollits han estat un veí, un amic, aquell amb el que fas la partida, el que coincideixes a les tertúlies, et disfresses pel carnestoltes o fas l’àpat de festa major, el que et saluda i et pregunta per la família, et ven la carn o el peix, fa el pa o porta el bar de la societat. I aquesta persona, que segurament ha estat votada amb una participació inferior a la desitjada, invertirà un munt d’hores, potser haurà de faltar a la feina, barallar-se amb algun paisà, prendre decisions que no li agraden i serà, ben segur, criticat, sovint injustament, per la meitat de la població, tot plegat a canvi d’un salari, que, en molts indrets, pot ser simbòlic.

Per tot plegat, més enllà de parlar de «guanyadors» vull felicitats els «valents i valentes» que han estat capaços de fer un pas endavant per voler preocupar-se de les nostres coses, cuidar el nostre municipi i procurar que siguem més feliços.

Haig de confessar que, en el meu poble, he votat a una persona que, pel poc que la conec, m’ha donat confiança, sé que és trempada i té ganes d’ajudar i, per descomptat, no he volgut saber a quin partit està afiliat, si ho està, o a quines sigles representa, ja que aquest diumenge, tot i que alguns ho volien fer veure, no anava d’això. No s’hi valia pensar en dretes o esquerres, en nacionalistes o independentistes o conservadors o liberals, no hi havia colors, ni sigles de partits.

Aquestes valentes i valents escollits són gent amb vocació de servei i tots hem d’ajudar-los que ens ajudin.

Moltes gràcies pel compromís i molta sort a tots plegats.