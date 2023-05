Editorial: Jordi Masquef, majoria i decisions impopulars

Diumenge, Figueres va votar Jordi Masquef. La diferència de vots entre el candidat de Junts (6.442) i la resta és massa gran per buscar altres explicacions diferents d’aquella que relata com, després de quatre anys de govern en coalició, els figuerencs han preferit confiar massivament en Masquef. El pas pel govern ha desgastat la imatge a la ciutat tant de l’alcaldessa Agnès Lladó, de 5 a 2 regidors i només 1.186 vots, i de l’etern aspirant, Pere Casellas, que va començar la campanya aspirant a convertir-se en alcalde i ha acabat amb 3 regidors i 1.387 vots. L’altra pota del govern, la Cup de Xavi Colomer, s’ha quedat amb un regidor i 809 vots; mentre que les dues opcions conservadores nascudes a Figueres no han fet mal a Jordi Masquef. El Figueres Futur de Carles Arbolí i Alba Albert no ha pogut entrar al consistori, i Figueres per la República ha tingut una resposta absolutament testimonial per part de la societat figuerenca a les urnes (268 vots). Per la dreta directament lligada a Madrid, els dos regidors que tenia Ciutadans se’ls han repartit PP i Vox que, com preveien les enquestes, trenca el mur que sempre havia separat la ultradreta de l’Ajuntament de Figueres. El resum de tots aquests números és clar: Figueres li demana a Jordi Masquef que prengui decisions i, perquè ho pugui fer, li ha donat una majoria molt àmplia.

Durant la campanya, Masquef va parlar repetidament de la Figueres de les tres mirades. La mirada a curt termini, més centrada a solucionar temes com la seguretat, la neteja o l’incivisme, la de mitjà termini, amb projectes per aquesta legislatura, i la mirada llarga pensant en com ha de ser Figueres d’aquí 20 o 30 anys. Ara com ara, la majoria de la gent que l’ha votat, segurament, pensa en el curt termini. I esperen d’ell solucions ràpides en els temes més urgents. Masquef els hauria de donar una resposta, però el futur nou alcalde de Figueres haurà de tenir clar que una majoria absoluta de 13 regidors li dona marge per ser valent, per pensar en el mitjà i el llarg termini i prendre decisions encara que, d’entrada, siguin impopulars. Treure cotxes dels carrers amb un centre pensat per als vianants, el trasllat de l’estació, els barris de l’oest, l’escola Carme Guasch, un centre comercial a la Sala Edison... Temes «calents» no n’hi faltaran.