El futbol és la cosa més important de les coses menys importants». La frase és de l’exfutbolista i entrenador italià Arrigo Sacchi. Deixeu-me dir, per començar, que el meu interès futbolístic marca mínims històrics, però m’agrada la senzillesa amb què defineix la capacitat hipnòtica de l’anomenat esport rei. Una qualitat capaç d’esborrar momentàniament crisis econòmiques, polítiques, socials o d’altres; i que, en homenatge al gran Joaquim Maria Puyal, podríem anomenar bimbacentrisme.

Molts encara recordareu la penúltima mostra d’aquesta hipervaloració del futbol. Setmanes abans de la celebració de la diada de Sant Jordi, el Barça va fer un clam per demanar el canvi d’hora del seu partit de LaLiga amb l’Atlètic de Madrid per evitar un possible col·lapse a la capital. Algunes veus també asseguraven que aquesta coincidència, afegida a la celebració del Comte de Godó de Tennis, restaria afluència de visitants a les parades de llibres i roses. Santa innocència. No va passar ni una cosa, ni l’altra. Ni es va moure l’horari, ni el partit va deslluir una jornada que es va viure amb intensitat a Barcelona, però també fins a l’últim racó del país, malgrat que la pluja va decidir aparèixer abans d’hora a alguns llocs com l’Alt Empordà. Sant Jordi aquell dia va vèncer el drac, però també el futbol.

Aquest debat estèril afegit a un rècord històric de visitants i vendes va fer que, hores després de la ressaca dominical, es plantegés la possibilitat d’allargar la celebració de Sant Jordi. L’aposta és crear una setmana temàtica al voltant del 23 d’abril. I per aquí, no passo. Crec que, qui proposa això, desconeix la feina d’escriptors, editors, llibreters i biblioteques, entre altres, durant tot l’any. Un treball menys visible segurament, però molt eficaç com demostra l’increment de lectors dels últims anys. Hi ha qui oblida que l’objectiu dels llibres no és batre rècords com a l’esport, sinó aquell que pregonava l’expresident americà Lyndon B. Johnson, ser «l’arma més efectiva contra la intolerància i la ignorància».