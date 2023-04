Llegeixo que dos establiments figuerencs amb tradició tanquen enguany. La vida passa de pressa, i els negocis també tenen un inici i un final. Les causes de tancament d’un negoci centenari són diverses. De totes maneres, sí que podem esmentar unes quantes de les causes més freqüents. La primera seria per jubilació dels propietaris del negoci. Quan manquen descendents, o també quan els fills/es han estudiat, i han forjat el seu futur professional en altres àmbits laborals, o quan no tenen la vocació de fer de botiguers i no es troba ningú més per continuar el negoci, el tancament esdevé inevitable. La segona causa seria per la lenta però irreversible caiguda de les vendes, acompanyada sovint de la baixada de marges, cosa que fa inviable la continuïtat de la botiga i, per tant, cal tancar per no acumular més pèrdues. La tercera i relacionada amb la segona, la paràlisi i incapacitat d’adaptar-se al canvi, un mercat canviant que implica adaptar-se o tancar. La quarta, l’efecte de la competència; la venda online, les grans cadenes, els centres comercials i els outlets. La cinquena causa seria la crisi, que prové del ja llunyà 2008, però que segons molts encara no ha acabat, més aviat ha anat canviant de forma, ara amb la inflació i la pujada de tipus d’interès com a protagonistes. Aquesta crisi implica una reducció del consum intern, cosa que deixa un pastís més petit que cal repartir entre molts operadors.

La combinació de les causes esmentades provoca que els perfils comercials de les ciutats vagin canviant, tot perdent botigues que han estat referents en els seus àmbits. A Figueres, tanquen per jubilació dues botigues emblemàtiques: Can Monfort i La Balera, i crec que ho fan per manca de continuïtat familiar, tot i que en Carles Monfort continuarà amb la venda de petards i la seva germana Núria amb el de confecció de disfresses. En Víctor Monfort i la Pilar Juanola han dedicat la seva vida a proporcionar felicitat a tot l’Empordà, les joguines de Can Monfort estan presents a moltes cases, i diferents generacions hem pogut gaudir dels seus savis consells. Una família estimada i apreciada, a la qual desitjo una molt bona jubilació, us trobarem molt a faltar, però de veritat que us heu guanyat el dret a descansar i fer allò que més us agradi. La Balera, una botiga centenària regentada per Maria Vidal, també tanca per jubilació, un establiment molt popular a tota la comarca i que ha prestat servei a moltíssims empordanesos, una altra botiga històrica que enyorarem i que perdem. Espero que gaudeixi d’una ben merescuda jubilació, i que la nova etapa sigui molt fructífera.

Gràcies a Can Monfort i a La Balera per tots aquests anys de servei a Figueres i a la comarca, us enyorarem i trobarem a faltar.