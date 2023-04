Fa encara no dos anys, amb motiu d’un reportatge pel desè aniversari d’ell Bulli com a restaurant, Toni Gérez apostava sense reserves pel museu que Ferran Adrià està a punt d’obrir a la cala Montjoi. «El llegat d’el Bullli és molt gran i segur que perdurarà anys, per començar ja amb tot el que és el Bullifoundation que, coneixent les obres i tot i el que allà s’està fent, crec que serà un punt de referència per l’estudi de la gastronomia a escala mundial i un gran punt d’atracció turístics econòmic per a l’Empordà i per a Catalunya». L’actual cap de sala del Castell de Peralada havia treballat durant anys al costat d’Adrià i de Juli Soler i, encara que fa dos anys ben poca cosa es coneixia del projecte de l’ara «elBulli 1846», ja parlava del seu potencial com a reclam turístic per a la comarca. Un potencial que es podrà començar a observar el 15 de juny quan obri les portes el nou projecte de Ferran Adrià.

«Només aigua i cafè. Es menja coneixement». Ferran Adrià ha deixat ben clar que en el nou «elBulli 1846» no s’hi menjarà. «Si vaig a una exposició sobre Norman Foster, també m’encantaria que l’arquitecte em fes la casa!», reflexiona el cuiner que ha concebut el nou espai com un lloc per a la reflexió entorn de la cuina i la innovació. En total, al llarg del recorregut hi ha 69 instal·lacions artístiques, conceptuals i audiovisuals, 13 d’exteriors i 56 d’interiors, que es podran seguir amb una audioguia en quatre idiomes: català, castellà, anglès i francès. L’anunci de l’obertura d’«elBulli 1846» ha estat molt ben rebuda per part de les institucions del territori. I, de manera especial, per l’Ajuntament de Roses un cop ha quedat ben resolt el punt de la mobilitat per regular l’accés de cotxe al parc natural de cap de Creus. «Quan senties els arguments en contra d’elBulli, semblava que parlaven d’una gran especulació econòmica de grans grups empresarials, que havia de destruir el parc natural amb una urbanització per a deu mil persones. Un cop vist el projecte acabat, t’adones que, per desgràcia, hi ha gent massa acostumada a generar alarmisme quan no toca», explica l’actual alcalde de Roses, el republicà Joan Plana, sobre la imminent obertura del nou projecte liderat per Ferran Adrià.