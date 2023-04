Fa temps que els experts han disparat l’alarma. El consum de pornografia dura entre preadolescents està augmentant de manera exponencial, sense que sembli possible detenir el fenomen. Segons els informes de Save the Children, l’edat de «primera exposició» d’aquesta mena de continguts s’ha avançat als 8 anys, sent la mitjana a partir dels 12. Tots ells ho consumeixen a través dels seus telèfons intel·ligents, tauletes, ordinadors i dispositius escolars, i un 58% arriba per casualitat mentre navegaven per la xarxa o fent clic en els anuncis o, fins i tot accidentalment, a través d’algun motor de cerca.

De fet, aquesta casualitat no és gens casual, perquè molts dels operadors de pornografia compren les paraules clau de cerca en diversos idiomes, i així, quan un preadolescent posa, per exemple, la paraula pits en anglès o castellà, a l’instant li surten links de pàgines de porno dur. I està comprovat que, a partir de la primera vegada, la majoria (en un percentatge disparat en els nois, respecte a les noies) inicien un hàbit de consum gairebé diari que aconsegueix el 70% dels adolescents. El problema empitjora quan més del 40% reconeix que el porno és l’única font d’educació sexual i només un 11% avisa als pares del que han trobat i pregunta sobre aquest tema. Aquest és el punt central que preocupa especialment psicòlegs, psiquiatres i educadors: la deformació sexual que estan adquirint els joves amb aquest consum massiu de porno en línia.

Per què? Fonamentalment perquè la majoria de webs de porno naturalitzen el domini i la violència contra les dones, amb una crueltat extrema que va des de la normalització de les violacions en grup, fins a pràctiques al límit que converteixen a la dona en un objecte al qual es pot ofegar, punxar, cosir, cremar, colpejar i humiliar de les maneres més terrorífiques. I així tota l’educació per la igualtat desapareix de sobte, en nom de la pornografia més brutalitzada. Save the Children alerta que molts d’aquests joves que entren en aquestes webs acaben considerant que la sexualitat ha de ser violenta, i que el maltractament forma part de la lògica sexual. Aprenent a #excitar amb imatges de domini i violència, el desig de portar-les a la pràctica augmenta considerablement. Amb un afegit previsible: com menor és l’edat d’inici, major és el risc d’assumir la naturalitat del component violent, perquè és quan els joves comencen a construir la seva identitat sexual.

A aquest alt risc de normalització de la violència i el domini, se sumen altres pràctiques igualment perilloses, com la inexistència de l’ús de preservatiu. Però el pitjor és l’efecte addictiu que pot tenir aquest tipus de consum dur perquè, si de molt joves aprenen a #excitar amb violència, i consumeixen habitualment, cada vegada necessiten imatges més dures per a aconseguir el clímax. Com diuen els experts, «el porno és una droga molt poderosa», amb patrons de conducta similars a altres drogues. No fa falta dir que el porno en edat adulta és perfectament assumible, però la visualització d’un porno violent a partir dels 8, 9, 10 és un sever perill en la formació sexual.

En aquest punt és inevitable relacionar aquesta alerta amb el greu augment de delictes sexuals perpetrats per menors, sovint amb víctimes també menors. Els últims casos de violacions grupals, amb agressors d’11 i 12 anys, són una terrible prova. No oblidem que els delictes sexuals múltiples han augmentat un 56% en cinc anys, i un de cada quatre agressors grupals és menor d’edat. A partir d’aquí, és evident que es tracta d’un fenomen molt preocupant que ha arribat per a #quedar i empitjorar, i contra el qual no sembla haver-hi defenses socials ben articulades. Si les dades dels experts són certs, és necessari començar a considerar-ho una epidèmia que obligarà tant a revisar els codis penals -perquè els delictes no poden quedar impunes-, com a entendre l’educació sexual reglada com una matèria d’alta prioritat. No oblidem que estem parlant de preadolescents, de formació de la sexualitat i del risc de construir el plaer amb pura violència. I enfront d’aquest fenomen, les campanyes per la igualtat són paper mullat, fum diluït en una imatge que dona plaer de forma brutalitzada.