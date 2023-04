Un any més, ja ha passat la Setmana Santa i, per tant, a l’Empordà encarem ja la temporada estiuenca. Aquest estiu es preveu que sigui un molt bon estiu, i que la comarca s’ompli de gom a gom, recuperant definitivament tot el turisme estranger. Espero i desitjo, que hagi plogut abans, i que l’aigua no sigui un problema aquest estiu, tot i que estem subjectes a la providència –per no fer els deures a temps–.

A Figueres, després d’aquesta setmana, en pocs dies tindrem Sant Jordi, per mi una de les festes més maques que es fan i que defineix millor la cultura catalana. El llibre i la rosa com a símbols d’un país petit, però país. Un dia en què passejar per la nostra Rambla és motiu de satisfacció, d’orgull i d’amor a parts iguals. El dia de Sant Jordi és el dia dels enamorats, però també dels lectors i lectores, dels escriptors, de les floristes, i de la gent del carrer, que omple els carrers amb un somriure d’orella a orella. Tot seguit, a la capital figuerenca, encararem les Fires i Festes de la Santa Creu, unes dates que enguany –vigília d’eleccions– seran més reeixides que mai. Tornarem a gaudir de moltíssimes activitats, amb el dia 1 de maig com a gran data, amb totes les fires al carrer organitzades pel Casino Menestral. Seran dies de festa i xerinola, de concerts, caballitos, activitats esportives, activitats culturals i festa popular. I després la campanya electoral, 15 dies abans del 28 de maig per decidir les futures composicions dels nostres ajuntaments. Per triar els futurs alcaldes i alcaldesses del nostre Alt Empordà. Una campanya que ha de servir per mobilitzar el vot, per lluitar contra la maleïda abstenció, perquè, en definitiva, els empordanesos escullin les persones que volen gestionant els seus ajuntaments. Les eleccions locals són per mi les més representatives de la voluntat popular, i són els veïns de cada població els que escullen els seus representants municipals, que gestionaran les seves ciutats i pobles durant els pròxims quatre anys. I al juny ja entrarem de ple en la campanya estiuenca d’aquest 2023, que alguns diuen que serà de les millors de la història, es preveu un juliol i agost amb la comarca plena, amb molta feina per tot el sector econòmic més important de l’Empordà, el sector turístic. Esperem que així sigui! Dies de festa i roses, tot esperant un estiu com els d’abans.