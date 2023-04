Sé que aquests dies de setmana santa, han estat una prova pilot per al que ha de ser el proper estiu. Ningú volia especular però el bon temps i les expectatives han fet que aquests dies hagin estat més que bons, i amb unes xifres de visitants històriques ja que han superat a les d’abans de la pandèmia, les de 2019.

L’any 2022 va ser extraordinari, i aquest 2023 va de camí a ser també excepcional. La DGT (Direcció General de Trànsit) anunciava que a partir de les 15:00h del dimecres 5 d’abril fins la tarda del dilluns de Pasqua, hi hauria prop de 9’5 milions de desplaçaments en cotxe. I des del 31 de març, més de 16 milions de desplaçaments a tot Espanya. A Barcelona, cues de més de 12 km per sortir en direcció nord, a banda de la resta de destinacions per la resta de Catalunya.

La Setmana Santa és un bon baròmetre per calcular com pot ser la temporada d’estiu. A casa nostra, es vigila molt aquests dies i sembla que el resultat és realment bo. A Figueres, per exemple, el divendres sant era a vessar de gent passejant per la ciutat, dinant als restaurants, prenent l’aperitiu a les terrasses o fent cua al Museu Dalí; desconec les xifres de les pernoctacions. A més, cal afegir que el Festival Còmic ha contribuït no només a prendre’ns-ho amb bon humor, sinó a què la ciutat tingui un atractiu afegit per aquells que ens venen a visitar.

A la resta de la comarca cal esperar que també. Cal comptar amb les segones residències i el bon temps que permet fer diverses activitats a l’aire lliure, també hi ha contribuït. En alguns casos, es frega la plena ocupació i les perspectives han millorat respecte l’any passat.

Malgrat els nefastos auguris, que preveien una mena de armaggedon o fi del món cap el setembre, el cert és que les coses han anat prou bé i sembla que –si no passa res d’extraordinari– continuaran anant bé. És el que sol passar a vegades, que allò que es vol que passi no passa, i el que no es vol que passi, doncs passa. Res de nou, sota el sol.