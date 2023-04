En els últims 25 anys, la nostra ciutat ha experimentat un important creixement, tant pel que fa a la població com a l’activitat econòmica. Aquest creixement ha estat desendreçat i caòtic, resultat, en part, de no haver actualitzat el POUM en els últims 40 anys. Tot i que aquest creixement és positiu per Figueres, també ens presenta certs reptes i hem de ser capaços de tenir les eines necessàries i actualitzades per enfrontar-los. Hem de garantir que la nostra ciutat es desenvolupi d’una manera sostenible i que creï oportunitats per a tots els nostres ciutadans.

El pla d’ordenació urbanística municipal és una eina que contempla com ha de ser la ciutat en els pròxims anys. És una eina realista per a la transformació real de la ciutat i millorar la qualitat de vida de les figuerenques i dels figuerencs.

Ens ajuda a identificar àrees on podem construir nous habitatges, negocis i infraestructures alhora que preservem els nostres recursos naturals, com els nostres parcs i espais verds.

És un gran orgull com a alcaldessa, però sobretot com a figuerenca, haver desencallat un repte tan important com aquest. Podem dir ben orgullosos que aquest ha estat el mandat del canvi. Hem assentat les bases per poder fer de Figueres una ciutat millor. Quan vam arribar hi havia molts temes cabdals per la ciutat que havien estat abandonats, mal gestionats o bloquejats per falta de bona planificació. Hem fet una feina ingent per poder transformar Figueres en una ciutat més justa per a tothom. I ho hem fet amb visió de futur. A Figueres li faltava una mirada a llarg termini, que posés a les persones al centre de les decisions.

El nou POUM garantirà a Figueres un creixement sostenible, alhora que potenciarà l’oferta d’habitatge unifamiliar al ser una de les necessitats principals de la ciutat a la zona de Cendrassos Sud, Vilatenim i a la zona Aigüeta. Una mirada de futur que tindrà en compte l’activitat econòmica de la ciutat, potenciant-la augmentant el sostre amb aquest destí.

La mobilitat és un dels reptes més importants de la ciutat, i gràcies a aquest pla executarem la ronda Nord, crearem una xarxa d’aparcaments dissuasius, augmentarem els carrils bici i, suprimirem els passos de nivells.

Però potser el més important és que el POUM és un reflex dels nostres valors com a comunitat. En apostar per un desenvolupament sostenible i organitzat, estem demostrant que ens preocupa el futur de la nostra ciutat i del nostre planeta. Estem demostrant que estem compromesos a crear un món millor per a nosaltres i per a les generacions futures.

El nou POUM que vam aprovar la setmana passada serà sens dubte una eina cabdal per la transformació de la nostra ciutat en els propers anys. Figueres creixerà, però ho farà de forma sostenible, tenint en compte les mancances de la ciutat i potenciant les seves fortaleses. Apostem per una planificació moderna i actualitzada per assolir una ciutat més sostenible i integrada amb el seu entorn.