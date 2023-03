L’estació de Figueres, a Figueres. No cal donar-hi voltes, ni tants quilòmetres. És de sentit comú. El contrari és complicar-ho. És realment incomprensible que, entre uns i altres, s’estigui beneint una malifeta amb múltiples efectes col·laterals, per bé que hi hagi una certa oposició. Certa! Si hi hagués tanta oposició a l’Alt Empordà en vers el trasllat de l’estació convencional de tren, com hi ha en un futur (per al 2030) parc eòlic marí al cap de Creus, a hores d’ara estaríem parlant d’altres coses. Un contrast, quan el trasllat estar a punt de licitació i l’altre, en canvi, està pendent de moltes autoritzacions.

El problema ve accentuat quan s’insisteix a fer el mateix que a Tarragona, o altres indrets, situant l’estació de viatgers, convencional o de l’AVE, a quilòmetres de la ciutat. Però amb l’agreujant que avui les mateixes institucions que donen suport a aquesta mesura, parlen constantment de proximitat, de medi ambient, d’emissions de CO2, etc., i, sobretot, d’augmentar el transport de viatgers per ferrocarril i per rodalies (el contrari que provocarà aquesta iniciativa, ja que la dissuasió de la distància farà disminuir el passatge i augmentar el tràfic de vehicles, entre Vilafant i Figueres). Si el problema eren els passos a nivell, se soterren o es fa el que calgui (solucions tècniques n’hi ha) per mantenir l’estació de tren convencional a Figueres, quan està al centre de la ciutat i de l’estació de busos comarcal, i, per tant, reuneix característiques intermodals. L’Associació per a la Promoció de Transport Públic de Catalunya és una entitat seriosa i gens sospitosa de tenir cap interès polític o comercial, i menys encara de formar part de les típiques plataformes del No. Se l’hauria d’escoltar.

Com s’haurien d’escoltar els veïns, entitats, població usuària de Figueres i comarca. És evident que el model que nodreix aquesta decisió compartida per diverses institucions és el de l’AVE, el de les grans infraestructures, el del Logis Empordà/Amazon, etc. Una contradicció més: que moltes de les entitats que estan ara en contra del trasllat de l’estació estiguin mudes, o de perfil, respecte a tot el macrocomplex que s’està projectant a Vilamalla, més el d’Amazon al Far d’Empordà (que, per cert, s’instal·la aquí, perquè al sud de França, a l’altra banda, no el volien). Més encara, el perfil de feina més buscat d’Amazon a l’Empordà, és el de mosso de magatzem... Perfecte! Pel que sembla, tornem al model desarrollista que crèiem superat no sols pels impactes socials i ambientals que provoca, sinó perquè només beneficia a grans empreses, negocis immobiliaris (que ja estan pensant en un contínuum urbanístic entre Vilafant i Figueres) i també en augmentar passatgers a l’AVE.