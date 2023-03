Els portaveus dels grups municipals de Figueres fan una valoració del darrer ple

Els portaveus dels grups municipals opinen sobre el ple celebrat aquest dilluns dia 6:

Agnès Lladó (ERC): "Acte de justícia històrica"

Montserrat Minobis, Mey Rahola, Ángeles Santos, Pilar Heras, Maria Perxés, i Carmela Juárez. Sis dones que van ser referents en els seus àmbits, sis dones valentes, emprenedores i referents, que ara, per fi, tindran el seu espai a Figueres. Aquesta setmana, en commemoració al Dia Internacional de les Dones, celebrem els canvis de noms de sis places de la ciutat. Des del primer dia, tenim un compromís ferm amb l’aplicació de la perspectiva feminista en la configuració de totes les polítiques públiques. I ara, fem un pas endavant en la feminització del nomenclàtor en els diferents espais públics de Figueres.

És un pas més per retre homenatge a dones posant el seu nom en places de la ciutat. Al llarg dels anys, la història de la meitat de la població ha estat invisibilitzada, enterrada i eclipsada.

Ja és hora que visibilitzem la trajectòria de dones que han marcat un abans i un després en diferents àmbits.

Fem que Figueres sigui un municipi referent en polítiques de gènere, avançant cap a una ciutat més justa, equitativa i inclusiva.

Us espero a tots i a totes als actes d’aquesta setmana per inaugurar el nomenclàtor feminista de Figueres!

Pere Casellas (PSC): "Cobrar l’incivisme"

Sí, posar ordre és cobrar les sancions per incivisme. Aquesta afirmació que sembla una obvietat, no era habitual durant el mandat de Junts per Figueres en solitari, el període 2017-2018. La Guàrdia Urbana feia la seva feina i sancionava, el problema és que qui havia de dotar els recursos perquè les sancions es cobressin no ho va fer. I només el 14% de les multes amb Masquef com a alcalde, es van tramitar, 21 simples multes en un any. Avui se’n tramiten gairebé 500 a l’any. A Figueres, amb Masquef ser incívic sortia gratis. Això ja no passa. Una de les meves prioritats com a regidor de seguretat és garantir que qui la fa la paga i per això ens vam dotar de tres persones per la tramitació de multes. Des del 2019 s’han tramitat el 100% de les sancions. I això encara es veu més clarament en el cobrament de les sancions. Si en el període 2017-18 es van cobrar 6. 400 euros en multes, en el període 2019-22, se n’han cobrat més de 160.400 euros.

Aquesta és una mostra més de la deixadesa que hi havia al govern municipal i la necessitat de posar ordre. I ho hem fet. El que és més trist és que els que van deixar que l’incivisme campés lliure i sense multes per la ciutat, ara s’omplin la boca de seguretat i prometen plans de xoc sobre allò que no van fer quan governaven. Veure per creure. Lliçons de rigor i de fermesa, ni una.

Jordi Masquef (JxF): "Aigua: fem els deures ja!"

L’Agència Catalana de l’Aigua ha decretat l’estat d’excepcionalitat arran de la gravetat de la sequera, que afecta quatre de les divuit conques internes del país. Una d’elles és l’aqüífer del Fluvià-Muga i això implica, de moment, que una vintena de municipis de l’Alt Empordà hagin d’aplicar restriccions més dures, passant d’un estat d’alerta a un estat d’excepcionalitat.

Figueres, de moment, ha quedat al marge de prendre aquestes mesures més dures, però que afecten alguns municipis de la seva àrea urbana com Peralada, Vilabertran, Vilanant... Aquest dilluns hem denunciat al Ple la nostra perplexitat en veure com el nostre ajuntament no ha anunciat, fins al dia d’avui, ni una sola mesura per demanar als veïns actuacions adreçades a l’estalvi de l’aigua i no hagi fet pública cap acció, en aquest sentit, en tot allò que depèn de la xarxa pública de subministrament. Ni que sigui per solidaritat, cal fer-ho!

I el més greu de tot és que l’Ajuntament encara té pendent de redactar el Pla d’Emergència per Sequera, una normativa que la Generalitat obliga a tenir, per llei, als municipis de més de 20.000 habitants i que no disposar-ne pot ser motiu de sanció tal com ja va advertir la setmana passada la mateixa consellera d’acció climàtica i membre d’ERC, Teresa Jordà. Fem els deures, ja!

Héctor Amelló (Cs): "«Okupació» a Figueres"

A Figueres, tenim un greu problema d’okupació, però ara existeixen mecanismes per posar-hi remei, encara que sigui parcialment. De fet, des de Ciutadans exigim que l’Ajuntament, a la llum de la nova llei catalana aprovada per acabar amb l’okupació que afecta especialment grans tenidors, actuï en els casos d’okupacions conflictives. Tanmateix, ERC no ha volgut anar més enllà i ha impedit que les comunitats de veïns puguin actuar per instar el llançament dels okupes conflictius instal·lats en els seus edificis i, de fet, pensem que malgrat la nova llei aprovada al Parlament el govern d’ERC, PSC i Cup no actuaran com cal perquè sempre s’han mostrat tolerants amb les okupacions. A Figueres tothom sap que a la Marca de l’Ham, per exemple, hi ha tota una urbanització okupada. Estem parlant que hi ha més de 40 habitatges i això suposa que hi ha 120 persones que estan habitant il·legalment en un habitatge que no és el seu. Però el problema no és només a la marca de l’Ham, passa en altres barris, i per això des de Ciutadans pressionarem, insistirem i exigirem a l’Ajuntament que actuï i desallotgi els okupes quan els propietaris dels habitatges okupats es mostrin inactius o passius. Des de Ciutadans defensarem els drets dels veïns que compleixen la llei i la propietat privada, i reclamem el govern d’ERC, PSC i Cup facin el mateix. Estarem a l’aguait.