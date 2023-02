S’acosta Carnestoltes, i a Roses les colles ja ho tenen tot gairebé tot preparat. La veritable festa major de Roses és, sens dubte, el Carnaval. Els rosincs i les rosinques viuen amb passió aquestes dates, una festa popular de tradició centenària, que mai s’ha deixat de celebrar.

Jo que he tingut la sort de participar en moltes rues, tant de jovenet com de més gran, i he viscut molts carnavals disfressat, i molts altres com a espectador, assegut a la majestuosa avinguda de Rhode, amb la Mediterrània com a testimoni, i a vegades amb la fred i la tramuntana com a acompanyants, us ben asseguro que és una festa popular i fantàstica.

Aquest cap de setmana vinent tornarem a viure el Carnaval rosinc, ben segur que hi trobarem tota mena de disfresses, algunes que mai fallen, i altres de rabiosa actualitat. Les colles participants són el veritable motor de la festa, ja fa mesos que es preparen i s’organitzen per aquests grans dies de festa i xerinola.

Diu la dita que; «per Carnaval tot s’hi val», una expressió que no cal agafar literalment, ja que, evidentment, no tot s’hi val, però de la qual entenem perfectament la significació. Una festa que ha anat evolucionant amb el temps, millorant, i que continua despertant passions entre els seus participants i també entre els seus espectadors.

Mon pare –en pau descansi– va ser Rei del Carnaval de Roses de la Gent Gran, xalava d’allò més, no en va ell, com a canari de naixement, portava els carnavals a la sang, i, a Roses, s’hi trobava a la seva salsa. Tota la família hem desfilat –en un moment o altre– a la rua de Carnaval, i avui encara la meva filla gran participa en una de les colles amb la seva parella i amics.

El Carnaval és alegria, il·lusió, amistat, disbauxa, i festa! A Roses, podem gaudir d’un Carnaval amb esperit familiar, i molt popular, on els protagonistes són la gent del poble.

Faci fred, plogui o nevi, el Carnaval tindrà lloc, però espero que el temps canviï, i que el sol ens acompanyi en les rues diürnes, i a la nit, que no ens glacem del tot. Aquest cap de setmana ens veiem a Roses, no us el perdeu!

Bon Carnaval!