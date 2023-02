Els problemes amb la mobilitat interna i externa de Figueres és un tema que no s’ha resolt mai.

Per una banda, sabem que, en hores concretes, algunes de les vies principals d’entrada i sortida de la ciutat estan saturades de vehicles i sovint l’oferta d’aparcament també és descompensada. Mentre que fora de la zona de vianants del centre històric, els cotxes generen tal pressió que caminar per moltes zones de la ciutat no és agradable ni segur. Per altra banda i en relació al transport públic, sí que tenim 2 estacions de tren (rodalies 4.100 viatgers/dia i alta velocitat 1.500 viatgers/dia) i una d’autobús amb la sort que la de rodalies i la d’autobús estan situades al centre de la ciutat! Però malauradament el seu estat i el que provoca a nivell circulatori no és el que mereix una capital de comarca que en el seu conjunt s’acosta als 145.000 habitants.

Amb aquests antecedents i pel fet que han passat governs de diferents colors polítics però sense canvis rellevants que des de la CUP estem treballant una proposta integral sobre la mobilitat a la ciutat. Una proposta que tingui en compte que Figueres ha crescut en 11.429 habitants des del 2011, i també la crisi climàtica i energètica i les conseqüents crisis de combustibles, components, etc. que ens obliguen a repensar com ens movem i sobretot, com ho farem en un futur.

Dins aquest marc, el passat divendres 3 de febrer, la CUP va organitzar una taular rodona per abordar aquest tema. Si l’Antonio Turiel, figuerenc i científic del CSIC expert en la crisi energètica, explicava que la mobilitat amb vehicle privat estarà a l’abast de poques persones en no masses anys, l’associació de Promoció del Transport Públic, considerava insòlit que els agents polítics, socials i econòmics de la ciutat i la comarca, no facin front comú per defensar la millora del transport públic. Així mateix, la IAEDEN-Salvem l’Empordà fa poques setmanes va presentar públicament una proposta per desincentivar l’ús del vehicle privat a Figueres, afavorint els desplaçaments a peu, amb bicicleta i amb un transport públic urbà més eficient a la que ens adherim i hi afegim que la mobilitat amb bicicleta sigui considerada una opció viable per la ciutat i la relació amb els pobles de l’entorn de Figueres.

Pensar en tots aquests aspectes i prendre decisions polítiques congruents serà un dels reptes del proper mandat. I, tot i que un ajuntament no té competències en totes aquestes decisions, sí que pot tenir la iniciativa i el lideratge per tenir un pes polític i social en els espais de decisió (tant a Madrid com a Barcelona). Figueres, com a capital de comarca, ha de liderar la reivindicació del conjunt de la comarca en aspectes com el manteniment de l’estació de tren al centre de la ciutat, així com de la via de tren convencional fins a Portbou i per buscar alternatives integrades per tal de facilitar la combinació entre el bus urbà, l’interurbà i el tren de rodalies. Ara mateix, una persona de Banyoles, Arbúcies, Santa Coloma de Farners o qualsevol altre poble que formi part de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat de Girona, pot anar fins a la porta de l’Hospital Trueta amb un sol bitllet. En canvi, una persona de qualsevol poble de la comarca com a mínim haurà de comprar 2 bitllets i més cars, per arribar a l’hospital de Figueres.

Agafar el lideratge, teixir complicitats i crear un nou model de mobilitat és l’alternativa viable per fer de Figueres un destí còmode pel treball, la formació, la salut, el consum i l’oci, és a dir, per viure!