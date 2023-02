Escolto a la ràdio que, segons un informe elaborat pels Mossos d’Esquadra, un de cada tres accidents de trànsit és provocat per bèsties salvatges, principalment senglars i cabirols. Les xifres esgarrifen: un 25 % més que el 2021 amb una mitjana de 15 casos al dia.

I malgrat que els tècnics s’hi escarrassen, el reforç de tancaments perimetrals a les autovies, el condicionament de passos ad-hoc per a animals, senyals lluminosos com els que ja aplica el Servei Català de Trànsit (SCT) o incloure la cobertura d’animals cinegètics a l’assegurança del vehicle són mesures necessàries, però no suficients.

Després de donar la notícia, l’emissora entrevista experts en la matèria: responsables de prendre decisions analitzant les solucions i admeten que són incompletes. Benvinguts al surrealisme! ...tothom coincideix que es tracta d’un greu problema de seguretat pública, però ningú s’atreveix a adoptar una solució dràstica: tenim un senglar a l’habitació, però fem veure que no hi és.

Torno a escriure sobre senglars sense ganes. Per mi es tractaria bàsicament de saber si algú es fa càrrec del problema i troba una sortida. Pagar servidors públics perquè es manifestin dient que la solució és complicada ratlla el menyspreu cap a la ciutadania i és indigne en l’exercici del càrrec. És clar que és complicat senyors polítics! I és per aquest motiu que els ciutadans els paguem tants diners, per trobar solucions als problemes abans que sigui massa tard.

La comarca de l’Alt Empordà està al top de la llista d’accidents. Però les decisions es prenen a la gran capital, i comença a ser massa freqüent que els senyors de Barcelona només s’adonin de l’existència d’un problema quan els afecta directament a ells. No tenen prou indicis amb els senglars que es troben per Collserola, possiblement necessitarien ser empordanesos i tenir, com tots tenim, dos o tres coneguts que han patit trompades contra senglars i els han rebentat el radiador del cotxe. No sé si els ajudaria veure cossos de senglars inermes a les cunetes de les nostres carreteres dia sí dia també. No vull pensar que els calgui una puja en els índexs de mortalitat humana a la carretera perquè reaccionin.

I com que ningú no ho vol dir ja ho dic jo: cal matar gran part de la població de senglars. Els animalistes que es resignin: la superioritat de l’espècie humana és en massa ocasions estúpida i innecessària, però no en un cas de força major com aquest.