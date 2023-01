Des que el passat 16 de gener vaig assumir la direcció dels Serveis Territorials del Departament de Justícia, Drets i Memòria, he hagut de respondre a moltíssima gent que em feia la mateixa pregunta: «I ara la candidatura a l’alcaldia de Vilafant què?». Doncs la resposta és molt simple: «La candidatura continua i més ferma que mai». Fins ara, la meva activitat professional era una tasca d’enorme responsabilitat social: professor i tutor a l’Institut Alexandre Deulofeu amb alumnes d’ESO i Batxillerat, preparant aquests últims per poder fer les proves de selectivitat. El que he fet ara, perquè n’he tingut l’oportunitat, ha sigut una comissió de serveis de la meva plaça d’Educació i, durant un temps concret, ocupar aquesta plaça a Justícia. En aquest sentit, la meva passió, treball i responsabilitat per Vilafant es manté intacta. Vilafant és la prioritat i la nostra cursa per guanyar les properes eleccions del 28 de maig continua.

Si vaig acceptar la proposta del nomenament va ser per diversos motius. En primer lloc, perquè es tracta d’un repte personal que tinc ganes de tirar endavant. Sovint hem de sortir de la nostra zona de confort per aprendre més i millor. Crec, que el bagatge que obtindré treballant en aquest espai de l’administració pública serà molt important. Estic convençut, a més, que des de la direcció territorial podré també ajudar a Vilafant. Tenir un contacte permanent amb totes les direccions territorials de tots els departaments de la Generalitat és una ocasió molt bona per poder intentar desencallar temes importants al nostre poble. En aquest sentit, ja m’he posat a disposició de l’alcaldessa per tot allò en què pugui ser d’ajuda per tirar endavant reptes compartits al municipi.

Sempre he defensat que si una cosa caracteritza la candidatura d’ERC a Vilafant és que la forma un gran equip, potent, sòlid i amb vocació de servei. Estem acabant de tancar una llista que enguany serà encara més forta que mai. Totes i cadascuna de les persones de la llista estan preparades per governar. En aquest sentit, l’equip de regidors i regidores que sortirà de les eleccions tindrà unes funcions molt clares i unes parcel·les de treball marcades. Hem escollit gent que volem que aportin tot allò que saben dels seus àmbits professionals a la governança del poble. Jo vull ser l’alcalde de Vilafant, perquè m’estimo el meu poble, perquè tinc ganes de millorar-lo i perquè tinc ganes de servir a tota la ciutadania. Però vull ser un alcalde amb un equip potent al costat. Sempre he defensat que els personalismes no són bons i que és important treballar en xarxa, de forma coordinada i aprofitant les excel·lències de cadascú. Només així es poden atendre les necessitats de ciutadania, entitats, comerços i empreses. Nosaltres ja estem preparats per la cursa electoral que ha de portar, per primera vegada des de la restauració de la democràcia, un govern republicà a Vilafant.