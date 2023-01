Aquest divendres passat, va ser un dia molt especial per al Sant Pau de Figueres. Vam celebrar els 90 anys de la nostra escola. Estic segura que, per tots i totes vosaltres, el dia del vostre aniversari també és molt especial i emocionant. Celebrar l’aniversari no deixa de ser una manera de rememorar el dia que vas néixer. Per a moltes persones, aquest dia és una data que suposa emocions, records i anècdotes per explicar.

Divendres, no vam celebrar l’aniversari de cap nen ni de cap nena, sinó de la nostra escola que té molts i molts anys. Va néixer el 3 de gener de 1933, per tant, té nou dècades de vida i al llarg dels anys ha vist passar a moltes generacions de nens i de nenes, de mestres i de famílies. Al mig d’aquestes parets es guarden un munt d’històries, d’aventures i d’anècdotes; si les parets tinguessin veu, segur, segur, que ens explicarien moltes històries fantàstiques que hi han passat. En aquests 90 anys, hi ha hagut molts nens i moltes nenes que han passat la seva infantesa a l’escola; han après, han fet amics, han compartit i s’han fet grans. Una escola és un conjunt de sentiments i un recull de vivències i d’il·lusions. Al llarg del temps, l’escola s’ha adaptat als canvis, han canviat moltes coses: les aules, els materials, la metodologia i l’ensenyament. La nostra escola té molta història i té un edifici antic, fou la primera escola pública de Figueres, però continua tenint molta vida al davant i no perd la il·lusió del primer dia. L’aniversari d’una escola sol ser un moment per conèixer-la millor i celebrar l’edifici, els fundadors i la importància que l’escola ha tingut per a la comunitat i la ciutat. Assolir 90 anys és una fita molt important, segur que algun pare, mare, avi, àvia o familiar han estudiat al Sant Pau, com també ho van fer persones reconegudes per la seva feina i que tenen un renom. Aquesta celebració serveix per explicar el sentiment d’orgull que tenim de la nostra escola, tots ens hem de sentir contents del més petit fins al més gran de formar part d’aquesta segona família que tenim, que és l’escola Sant Pau.