Avui, l’educació figuerenca és ja una urgència i, malgrat això, al primer plenari del 2023, el Pacte Educatiu de Ciutat es va aturar per segona vegada consecutiva. Figueres som el cinquè municipi amb la població amb menys formació de Catalunya. Només el 17% de la població té estudis superiors. La mitjana a l’Estat espanyol és del 32%.

És una dada esfereïdora si volem ser una ciutat referent, culta i de qualitat. Les polítiques educatives, i també moltes altres, són un camí per arribar-hi. I per anar tots a una necessitem consens, deixant de banda la tacticitat que sovint es fa servir en la política, com hem pogut comprovar ara. Els nens i les nenes arriben constantment a consensos i treballen plegats. Només per això els ho devem. Sincerament, perquè hem format part de tot aquest procés per arribar a aquest pacte des del minut u, estava convençuda que existia unanimitat política i del món educatiu.

Crec que és important explicar el procés: l’Ajuntament de Figueres va encarregar a l’expert Martí Fonalleras, a proposta del Consell Escolar Municipal, un estudi de diagnosi de la situació educativa actual a la ciutat, que es va elaborar tenint en compte totes les aportacions dels centres educatius de la ciutat. A partir d’aquest document i promoguts pel regidor d’Educació, tots els grups polítics vam creure en la importància d’arribar a un acord de ciutat amb el suport de la totalitat del consistori. I això, evidentment, permetria que, independentment del color del govern, hi hagués unes bases pactades per desenvolupar les polítiques educatives que cadascú consideri i, evidentment, desenvolupar els plans estratègics de planificació i altres plans estratègics que contemplin tots els agents educatius.

Durant els darrers mesos, tots els grups polítics, i amb la feina d’un equip de professionals i de les tècniques d’educació, hi hem treballat. Tots hem arribat a acords i tots –fins al mateix dia que el Pacte passava pel ple del mes de desembre– ens havíem compromès a aprovar el que serien les bases del futur educatiu de la ciutat. La darrera modificació, on es van incorporar els canvis que les direccions dels centres havien considerat, estava pactada des de mitjans de novembre entre tots els grups polítics. Era un pacte polític de tots, de consens. Tothom havia dit que sí. Però, en un sorprenent gir d’última hora, en el ple de desembre, el grup de Junts va trencar aquest consens i es va decidir ajornar l’aprovació al ple de gener. I ja en veuen el resultat: altra vegada sobre la taula.

Des de Figueres Futur, donem suport a aquest pacte educatiu i, justament per això, volem que tingui el màxim suport i acord possible amb tothom. Ara necessitem més temps? Doncs, som-hi, però només espero que no ens el facin perdre. Tots el que ens dediquem en aquest món sabem que amb l’educació no s’hi juga, i els infants d’aquesta ciutat es mereixen el millor.