Els portaveus dels grups municipals de Figueres fan una valoració del darrer ple

Els portaveus dels grups municipals opinen sobre el ple celebrat aquest dilluns dia 9:

Agnès Lladó (ERC): "Figueres, ciutat dinàmica"

S’han acabat les festes de Nadal, unes festes que han omplert la ciutat d’activitats, de vida. Els figuerencs i les figuerenques han pogut gaudir, per fi, sense restriccions per la pandèmia, del mercat de Nadal a la Rambla, del campament reial i de la gran cavalcada, les activitats als barris, l’home dels nassos, el cagatió. I ho han fet omplint els carrers. En teníem moltes ganes. Els comerços i també el sector de la restauració s’han beneficiat d’aquest dinamisme i Figueres també ha rebut molts visitants de fora. Iniciem ara un nou any, ple de propostes, nous reptes i nous projectes. I ho fem amb un pressupost aprovat, que ha entrat en vigor el dia 1 de gener i que ens permetrà tirar-ho endavant, per fer de Figueres una ciutat millor i per continuar transformant-la. Ben aviat s’acabaran les obres del Carrer Col·legi, continuaran els treballs d’asfaltatge dels carrers de la ciutat, les millores en l’enllumenat, les millores en equipaments esportius, iniciarem la redacció del projecte per a la construcció de la nova escola Carme Guasch, continuarem donant resposta a l’habitatge públic de lloguer social, s’obrirà al públic la casa Natal de Salvador Dalí... L’objectiu, fer de Figueres una ciutat més participativa, més social, més cultural i més emprenedora. Una ciutat que doni resposta a les necessitats de les figuerenques i figuerencs, una ciutat on totes i tots en sentim orgullosos de viure-hi.

Pere Casellas (PSC): "Figueres avança amb força"

Després d’una bona temporada de Nadal que ha estat considerada pels comerciants com la millor dels darrers anys, l’activitat econòmica continua remuntant amb força a la ciutat. Aquest mes de desembre hi ha 2.783 aturats a Figueres, 326 aturats menys que fa un any, un 10,5% menys. Però és que si comparem amb les dades del 2019, a Figueres hi ha 600 persones més que treballen i que estaven aturades. Una reducció de l’atur del 17,5%.

A més, aquest 2022 hem tingut el record històric de llicències d’obra menor. Més de 600. Bàsicament, són per obertura de nous negocis o millores en cases particulars o empreses. Només per què ens fem a la idea de la magnitud de la xifra, el 2022 doblem les llicències d’obra menor que es van donar al 2013. No hi ha millor prova del dinamisme que té la ciutat.

Aquesta tardor van coincidir 5 rodatges audiovisuals a Figueres. Només els dos més importants –nord-americans– va suposar que més de 300 persones estiguessin allotjades durant mesos a la ciutat en plena temporada baixa.

A més, turísticament la ciutat funciona molt bé. En els darrers 7 anys, els apartaments turístics s’han multiplicat per 5 i ja superen els 250. Hem incrementat tant les visites com les pernoctacions. Encara que alguns no ho vulguin, Figueres avança amb força, malgrat tot.

Jordi Masquef (JxF): "Les coses no es fan així"

Hem dit NO a la proposta del govern quadripartit sobre el Pacte educatiu de ciutat. Des de Junts per Figueres entenem que és del tot necessari un pacte educatiu a escala de ciutat. Efectivament, en qualsevol societat culta, moderna i justa l’educació ha de jugar un paper fonamental. I és aquí on entenem que un pacte educatiu de Ciutat en primer lloc no pot ser una simple declaració de bones intencions ni encara menys que no se la doti de contingut econòmic. Entenem també que ha de transcendir l’horitzó temporal d’un mandat i sobretot, ha d’estar per sobre del govern de torn, per què l’educació és quelcom amb el qual no es pot fer electoralisme i, per tant, s’ha de traçar perfectament el full de ruta a seguir. Però sobretot un pacte educatiu ha de ser fruit d’un procés participatiu dels diferents actors de la comunitat educativa, i el pacte que avui ens ha presentat el govern no ho és. Així ho demostra l’escrit que les direccions de la majoria de centres de primària, secundària i Escola d’adults de la Ciutat han fet arribar als diferents grups municipals on es mostren contraris al redactat del citat pacte. Quan es prenen decisions que afecten un sector tan important com és l’educatiu, base de tota societat civilitzada, resulta incomprensible que no s’escoltin entre altres, els directors dels centres educatius. Les coses no es fan imposant, sinó que es fan dialogant.

Héctor Amelló (Cs): "Delinqüència en augment"

Un fracàs absolut. Aquest és el resultat de l’estratègia del govern contra la delinqüència i el delicte, fracàs. Des de l’arribada d’aquest govern el 2019 les dades no deixen d’empitjorar. Així ho indiquen les últimes estadístiques publicades pel Ministeri de l’Interior. Respecte al 2018, augmenten els homicidis dolosos, els delictes contra la llibertat o identitat sexual; també es disparen els robatoris amb violència o intimidació, els robatoris amb força en domicilis o establiments, els furts i el tràfic de drogues. En resum: de les 2.319 infraccions penals de 2018 s’ha passat a 2.746. Un augment del 18,5% en tan sols 4 anys.

El Sr. Casellas i la Sra. Lladó es poden continuar enrocant a la seva torre d’ivori, negant la realitat dient que són sensacions i els ciutadans són uns exagerats. El que necessitem a Figueres és una estratègia integral contra la delinqüència, impulsar mesures efectives que des de Ciutadans portem promovent molts anys: pla estratègic de lluita contra la delinqüència, policia de barri, reforços policials i càmeres de vigilància en punts calents, càmeres de lectura de matrícules i sobretot donar tot el suport tècnic i d’equipaments a la policia local perquè pugui fer la seva feina amb les màximes garanties.