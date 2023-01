Hem dit adeu al 2022 i toca fer balanç de l’any que estem a punt de deixar enrere, però sobretot, toca fer la llista dels objectius i reptes per la ciutat de Figueres pel 2023.

El balanç de 2022 per Figueres, amb tota sinceritat, no pot ser positiu, cal fer crítica i també autocrítica. Queden sense resoldre la gran majoria dels grans temes pendents de Figueres com la seguretat i l’incivisme, la neteja, la manca d’equipaments esportius, culturals i educatius. Tampoc hem avançat ni un mil·límetre en temes cabdals com la problemàtica dels passos a nivell, la sala Edison o la recuperació de la seu del Casino Menestral, i molts altre temes han quedat empantanegats.

I ara sí, s’ha acabat el temps d’aquest govern municipal quadripartit. Han pogut governar aquests 4 anys amb una sobrada majoria i demostrar el que alguns prometien que presumiblement venien a fer, canviar-ho tot. I poso especial èmfasi en la paraula «presumiblement» per què hom té la sensació (compartida amb molta gent) que la Ciutat no només no ha avançat en els darrers quatre anys, sinó el més preocupant, és que ha anat cap endarrere.

Encetem un nou any, any d’eleccions municipals, any per alguns de promeses, de moltes fotos i vídeos i també d’ocurrències populistes. Any en el qual molts figuerencs desencantats i cansats, tindran la temptació de desconnectar de tot. Per aquest motiu, el nostre objectiu per aquest 2023 és reconnectar amb els figuerencs cansats, desil·lusionats i decebuts, recuperar la il·lusió en un projecte de ciutat on tothom qui vulgui s’hi pugui sentir representat. Un projecte plural i realista, basat en el diàleg, el consens i els grans acords en els principals temes i projectes de ciutat, en els que ben segur la majoria de figuerencs estem d’acord.

Un projecte sincer, optimista, de gent que ens estimem Figueres, que no ens agrada com la veiem i que volem segura, neta i amable, per fer algo tan senzill, però tan important com és una ciutat per viure bé, poder treballar i guanyar-se bé la vida.

Així doncs, ens espera un 2023 amb molta feina a fer, ple de reptes i objectius, i és per això necessitem a tothom per a fer-ho possible. Perquè la ciutat que tots volem, només la podem fer entre tots, en positiu i posant-nos d’acord.

Aprofito també aquestes línies per demanar que els vostres desitjos es facin realitat i sobretot que tingueu molta salut, que és un bé molt preuat i que no li donem importància fins que no la tenim o la perdem, i òbviament també us desitjo un Bon Any Nou 2023.