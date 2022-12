A principi del mes de novembre, els alcaldes de Roses, Joan Plana, i Castelló d’Empúries, Salvi Güell, el portaveu de la plataforma Stop Macroparc Eòlic Marí, Jordi Ponjoan, el senador republicà Jordi Martí i el president d’Empordà Turisme, Esteve Guerra es varen reunir a Madrid amb la Subdirectora General per a la Protecció del Mar per parlar dels projectes de parcs eòlics marins al golf de Roses. Tots plegats volien més informació d’un plantejament, apostar per l’eòlica marina al nord de la Costa Brava com a font d’energia renovable, que no ha aconseguit el consens ni del territori ni de la comunitat científica tot i la clara dels governs català i espanyol de tirar-la endavant. En aquella visita, els representants altempordanesos no varen obtenir tota la informació que buscaven. Una informació que, a poc a poc, va arribant ara des del govern de l’Estat amb la publicació al BOE de la Declaració Ambiental Estratègica i, aviat, amb l’aprovació definitiva del POEM. Amb aquesta declaració, el Ministerio para la Transición Ecológica fa que el golf de Roses mantingui la catalogació de zona «d’alt potencial per al desenvolupament de l’eòlica marina» (ZAPER).

L’evidència de la necessitat mundial d’anar abandonant els combustibles fòssils converteix les energies renovables en una necessitat. Però aquesta necessitat topa amb l’obligació de fer una transició ordenada i, en el cas de l’eòlica, tant a Catalunya i Espanya s’ha comès suficients errors per a dubtar davant les preses actuals per aprovar grans parcs que construiran empreses multinacionals. En aquesta línia, un grup de científics va publicar fa pocs uns dies un manifest defensant que «el risc de col·lapse social i econòmic és massa greu per a no emprendre la transició energètica de manera immediata i a gran escala». Una gran escala que, però, fa dubtar el territori, per l’impacte paisatgístic en una comarca que depèn molt del turisme, i és vista amb mals ulls per altres científics. «El seu objectiu no és un altre que el de crear un clima d’opinió favorable a determinats projectes de renovables i a un en particular, el Parc Tramuntana, un projecte d’eòlica marina en la Badia de Roses», va escriure Antonio Turiel sobre el manifest.