El carrer Verge Maria de Figueres pateix un considerable estat de degradació, en l’estat actual potser li escauria més el nom de carrer dels desemparats. Juntament amb els carrers Sant Josep i Sant Vicenç, el carrer Verge Maria forma part d’un barri molt cèntric, però molt abandonat; al seu entorn, els carrers Sant Pau, Vilafant i Col·legi gaudeixen d’una consideració i categoria bastant superior. Potser el gran problema del carrer Verge Maria és que no arriba a la Rambla, queda tallat i relativament incomunicat a l’altura del carrer Sant Josep. Tot i això, fins abans de la pandèmia de la Covid, s’hi celebrava la Fira del Brunyol, i en ocasions especials, com ara el festival Acústica o quan es tallen carrers per obres o celebracions, el carrer pren la seva rellevància com a via alternativa per als vehicles.

Fa poc més d’un any, es van retirar les pilones de les voreres, una decisió que a mi, personalment, em va semblar encertada, perquè les voreres són bastant estretes i representaven un problema per a persones amb mobilitat reduïda; però, des de llavors, les intervencions positives s’han reduït a zero. Com que hi ha pocs negocis oberts, i l’enllumenat públic és bastant deficient, això afavoreix els actes incívics, sobretot pintades a les parets i excrements d’animals de companyia que no es recullen. L’asfalt del carrer, especialment en el tram que fa més pendent (des del carrer Sant Vicenç fins al carrer Terreres) és ple d’esquerdes, hi ha clots per reparar, fins i tot hi ha punts on es poden veure les antigues llambordes de sota; recentment, vam presentar una recollida de signatures dels veïns a l’OMAC, per demanar un reasfaltatge. Al carrer Verge Maria, s’estan reobrint locals, potser pocs, però ens agradaria perdre l’estatus de barri marginal, recuperar la figura dels agents cívics, la supervisió de la guàrdia urbana, la reparació i millora del terra i l’enllumenat i la vigilància de l’incivisme. Esperarem i agrairem la presa de decisions i posada en marxa d’accions en aquest carrer.