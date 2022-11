Sempre havia cregut que això del Halloween era una invenció americana i, per defensa de cultures ancestrals, hi estava en contra. I sí que és ben cert que els americans n’han fet negoci –belluga uns 6 bilions de dòlars l’any– també és veritat que té unes arrels antiquíssimes que jo desconeixia.

Me’n vaig assabentar l’altre dia, a classe d’anglès, quan el profe ens va passar un vídeo on s’explicava l’origen. Resulta que la paraula Halloween és una contracció/derivació d’All Hallows’ evening, que vol dir «la vigília de Tots Sants» i sembla que és una celebració que els immigrants gal·lesos i escocesos van portar als EUA, a la primera meitat del segle XIX. Però aquesta festa es remunta més enllà de 2000 anys i formava part d’una tradició dels pobles celtes.

El nom celta d’aquesta festa és Samhain, que etimològicament vol dir «fi de l’estiu». Va ser la festa més important fins a la seva reconversió al cristianisme. Era el final de temporada de collites i se celebrava l’any nou celta que s’iniciava amb la temporada fosca del període anual. Es festejava tant el pas d’un any a l’altre, com l’obertura a un altre món, ja que creien que, en aquestes dates, la línia que uneix, o separa, aquest món de l’altre, s’estrenyia considerablement tot permetent als esperits –tant els bons com els dolents– travessar-la.

I era aprofitant aquesta circumstància que els difunts tenien llicència per sortir de les seves tombes i passejar-se algunes hores per l’entorn que els havia sigut habitual. Llavors les famílies deixaven menjar a la porta de casa per als avantpassats benèvols i es disfressaven amb màscares per espantar els malèfics.

Però a casa nostra també hi havia una tradició semblant en aquest període, on la llum del dia és minsa i ajuda al replegament mentre la natura entra en una mort aparent. Així doncs, se celebra el dia dels sants i l’endemà el dia dels morts. I sembla que, en la tradició, el primer dia els vius visiten els difunts, i el segons són els difunts que visiten els vius.

Com ha acabat tot en una barreja? Tots Sants i Halloween en un sol paquet? Carabasses foradades amb llums, disfresses i por amb les castanyes i els panellets? Doncs això és el que tenim. I em deien que en algun lloc ja l’anomenen castaween. Sigui el que sigui, sempre és interessant saber l’origen de les coses.