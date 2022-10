M’encanta no haver de pagar quan agafo l’autopista. M’encanta poder anar a un concert i no haver de passar per caixa. Els catalans ens hem deixat molts diners en peatges. Molts. Sobretot si ho comparem amb la històrica gratuïtat de les autovies d’altres indrets. I, tornant a la música, comprar quatre entrades per anar a veure un concert de determinats grans festivals d’estiu és un luxe que no totes les famílies es poden permetre. Per tant, l’AP-7 ha de continuat per sempre lliure de peatges? I, de la mateixa manera, l’Acústica ha de mantenir l’actual format de gratuïtat total? Resposta: només si és sostenible. I, en aquest cas, per sostenibilitat entenem que el «papa estat», en la definició d’Antoni Escudero la setmana passada en una entrevista amb l’EMPORDÀ, continuï pagant. En el cas de l’Acústica, el «papa estat» es concreta en l’Ajuntament de Figueres. A vuit mesos de les eleccions municipals, el promotor del festival ha vist clar que les factures estan pujant (les de Xavi Pascual i les de tota la resta de mortals) i que calen més diners de les institucions per evitar que a Figueres s’hagi de pagar per veure en directe a Sopa de Cabra, Catarres, Joan Dausà o Delafé y las Flores Azules. Com passa a la resta de ciutats si l’Ajuntament de torn no els contracta via pressupost municipal per a les respectives festes majors, s. «Voldríem ser avui aquí per anunciar el que farem per commemorar els vint anys, però no podem», va dir Xavi Pascual en una mena d’avís a navegants sobre el futur de l’Acústica a Figueres que l’alcaldessa va encaixar sense dubtar. «L’aportació que s’hi fa tenint en compte que genera uns 3 milions és més que justificada i aquest ha de ser el model a segur», va dir Agnès Lladó que, per deixar-ho encara més clar, va dir que exigirà a la resta d’administracions que també mantinguin l’aposta. Ha quedat entès. L’Acústica continuarà amb el mateix format. El setembre vinent la Rambla de Figueres s’omplirà a vessar, com més gent millor, i tots gaudirem dels concerts sense passar per caixa. Paga la «mama alcaldessa». De tornada a casa, els espectadors de fora de Figueres que s’hagin acostat a l’Acústica podran agafar l’AP-7. És de franc. Ni vinyeta, ni peatges, ni res de res. Per a Escudero demanar que l’autopista torni a ser de pagament és molt més fàcil que per a gran part de la resta de la població. Econòmicament no li representa cap dificultat. En canvi, per a molts treballadors i autònoms no pagar els peatges és una bona ajuda. El problema, però, és que l’autopista no es manté sola. I aviat es veurà si el «papa estat» inverteix el que cal perquè l’AP-7 continuï sent una bona via ràpida i no una carretera degrada i perillosa. En un món ideal hauríem de tenir una bona autopista lliure de peatges i la possibilitat d’accés universal a la cultura, en aquest cas a la música. Però el nostre no és un món ideal.