Hi ha diverses versions de l’origen de la sardana, però a mi m’agrada la que diu que va sortir de l’illa de Sardenya, a l’Alguer, copiant les ballades dels grecs, que sempre fent una rotllana agafant-se de les mans, varen començar a fer aquestes celebracions. Però, intentant posar-hi unes regles, inventaren el «Contrapàs».

Per allà el segle XIV es va començar a fer la rotllana, anomenant-la Sardana. I a finals del 1800, en Pep Ventura la va acabar d’estructurar. Implantant aquest criteri seguit per totes les cobles a partir del principi del segle XIX.

Aquí, a Catalunya, el país de la sardana, tenim organitzats els aplecs i els concursos, a part de les festes majors. El diumenge 25 de setembre, es va celebrar un concurs de sardanes a Sitges. En categoria competitiva, el que es coneix com a sardana esportiva.

Hi varen concórrer tot un grapat de colles. Entre elles la colla de Mediterrània Dansa, d’aquí de Figueres, que va quedar primera, el que representa un graó més per anar al concurs de Catalunya.

Aquí a Figueres, a part del Foment de la Sardana, que fan molta feina. També hi ha diverses agrupacions que fan el possible per a mantenir-la viva, assajant i anant a concursos. La Mediterrània Dansa és una agrupació sense ànim de lucre, nascuda l’any 2000 i que es dedica a la conservació i divulgació de les danses tradicionals catalanes.

A part d’assistir a celebracions i aplecs, té organitzada una escola on es pot aprendre a ballar, tant grans com petits. La mainadeta són el grup que crida més l’atenció, ja que, s’hi esforcen tot seguint les indicacions de la monitora.