Per a què serveix aquesta commemoració? Doncs per fomentar una manera de viure sana que ens allunyi de contraure alguns tipus de càncer. Bàsicament, s’aconsegueix adoptant uns estils de vida saludable. Aquests no només milloren la salut sinó que també disminueixen el risc d’aparició d’alguns càncers. No són una moda. Són elements font de salut, que la promouen i que ens allunyen d’emmalaltir.

Les actuacions preventives es basen en el codi europeu contra el càncer. Aquest n’anomena 12. Són mesures senzilles de dur a terme, però que tenen un gran impacte sobre la salut. Costa molt poc incorporar-los a la rutina diària i val la pena que tothom eles conegui. Són les següents: No fumar cap classe de tabac. Mantenir una llar lliure de fum i donar suport als espais de la feina sense fum. Mantenir un pes saludable, evitant el seu excés. Es tracta de tenir i mantenir un índex de massa corporal que en podríem dir, envejable. Fer de l’activitat física diària una constant. Cal mantenir-se actius i evitar els llargs períodes de temps sense moure’s. Tenir una alimentació saludable. Fomentar la ingesta de cereals integrals, llegums, fruita i verdures. Limitar la ingesta d’aliments hipercalòrics a expenses de greixos i sucres. També cal evitar les begudes ensucrades i les carns processades. Limitar el consum de carn vermella i els seus derivats que tenen un elevat contingut de sal. Limitar el consum d’alcohol, tot i que encara és millor no consumir-ne gens. Evitar l’exposició solar excessiva, tenint especialment precaució en els nens. Utilitzar protecció solar i no fer servir el sol artificial per emmorenir la pell. A la feina, cal evitar les exposicions, amb les eines protectores, a les substàncies cancerígenes. S’han de respectar les normes i mesures de seguretat que dona l’empresa. Si es viu en una zona on hi ha molt radó, s’han de prendre les mesures per evitar i reduir-ne els nivells a la llar. En les dones, cal reforçar l’alletament matern, ja que disminueix el risc del càncer de mama femení. La teràpia hormonal substitutiva a la menopausa augmenta el risc de càncer, per això cal limitar-lo i sobretot fer-lo sota la prescripció i el control facultatius. Paper de les vacunes. Cal seguir el calendari de vacunes oficial. Amb un especial èmfasi a la vacuna de l’hepatitis B en nadons i la del virus del papil·loma humà en adolescents. Cal participar en els programes de cribratge del càncer de còlon i recte, tant en homes com en dones, i el de mama i el del coll d’úter (cèrvix) en dones. A la setmana catalana contra el càncer, es fa especial èmfasi en tres aspectes: l’alimentació, un pes saludable i l’activitat física diària. Menjar saludablement es correspon al que hem descrit anteriorment. Mantenir un pes saludable. El normopès ens aporta salut i ens ajuda a prevenir alguns càncers. Fer activitat física diària. Cal fer diàriament trenta minuts d’activitat física. Per exemple caminar 3 km a bon pas, anar amb bicicleta 8 km/dia, pujar i baixar escales, ballar, fer gimnàstica a dins l’aigua i tot allò que ens agradi i que el nostre cos pugui fer. És a les nostres mans prevenir alguns càncers. La setmana catalana contra el càncer promou les intervencions per dur-ho a terme com també una vida sana.