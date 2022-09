L’anunci que aquest 12 d’octubre es tornarà a fer, per primer cop en els últims cinc anys, una jura civil de bandera al castell de Sant Ferran, amb un programa que també inclou una jornada de portes obertes i un concert, ha provocat que la fortalesa militar de Figueres hagi estat notícia aquesta setmana. Un anunci que, com passa sempre, agradarà a alguns i aixecarà les crítiques d’altres, però, mirada amb perspectiva, hauria de servir com a «excusa» perquè tothom, pensi com pensi, reflexionés sobre si Figueres i l’Alt Empordà saben aprofitar com caldria l’enorme potencial del Castell. Una construcció que passa per ser la fortalesa militar més gran d’Europa i, de fet, el monument visitable més gran de Catalunya amb els seus més de 320.000 metres quadrats de superfície. Fa gairebé tres dècades, des del 1996, que el castell de Sant Ferran està obert al públic. Hi ha visites organitzades de diferents tipus per veure l’interior amb el seu ampli pati d’armes, per recórrer el perímetre exterior amb un vehicle tot terreny o per conèixer les enormes, i navegables, cisternes subterrànies pensades per emmagatzemar grans quantitats d’aigua. Aquestes visites són suficients? No, ni de bon tros.

El Castell té molt camp per recórrer pel que fa a les seves possibilitats com a museu a l’aire lliure, com a pol d’atracció de visitants i, també, com a complement d’una Figueres que és cert que ja disposa d’un gran reclam turístic com és el Museu Dalí. Una ciutat, però, que no es pot permetre a renunciar a cap altre dels seus arguments per generar activitat econòmica. El castell de Sant Ferran no tindrà mai l’atractiu magnètic de Dalí, però la seva relació Figueres i l’entorn podria ser molt més productiva. Espais i potencialitats no n’hi falten. L’Associació d’Amics del Castell de Sant Ferran fa la seva feina, però l’aprofundiment dels usos turístics de la fortalesa només serà possible si les tres institucions implicades s’ho creuen. El castell de Sant Ferran és propietat del Ministeri de Defensa, però la seva gestió està en mans d’un consorci format per Defensa, Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Figueres. Els dos primers haurien d’estar interessats a promocionar els usos turístics del Castell, però per al tercer no hauria de ser un interès, hauria de ser una obligació.