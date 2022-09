És moment de rebel·lar-se. Tenim un govern inoperant que ha donat l’esquena als barris, ha donat l’esquena als ciutadans, ha donat l’esquena als qui es deixen la pell per a fer Figueres gran una altra vegada.

Ara que s’acosten les eleccions municipals no trigareu gaire a veure l’alcaldessa republicana o al vicealcalde socialista anunciant cops d’efecte, al costat dels seus palmeros, pels barris de la ciutat.

Els remou la consciència, saben que els barris se senten oblidats. Així que anunciaran una pluja de milions i promeses, que tornaran a trair. Quina vergonya escoltar tantes mentides, però ja no enganyen a ningú. Els quatre últims anys han estat nefastos per a la ciutat. En els barris, la pèrdua de qualitat de vida s’ha acarnissat amb major virulència, sense que el govern hagi fet res per a evitar-ho.

Ara, les enquestes li diuen a aquest govern que els ciutadans estan desitjant donar-los una puntada de peu al cul, com vulgarment es diu, i enviar-los a casa seva. La recepta de l’alcaldessa i vicealcalde: vídeos, fotos i deixar-se veure en els llocs on fa quatre anys que no apareixen.

Ja no enganyen a ningú. No invertir en el desenvolupament econòmic i social dels barris és oblidar que són el motor de canvi de qualsevol ciutat. Els barris se senten oblidats. Des de Ciutadans, fa molt temps que intentem posar nom, cognoms i partida pressupostària a les demandes veïnals que fa anys que estan oblidades en els barris de la ciutat.

El meu compromís i el de Ciutadans és que els pròxims anys siguin els de la transformació dels barris i la millora de la qualitat de vida. Un pacte pels barris.

Molts barris de Figueres perden empreses, petits comerços, negocis cada dia. L’espai públic es degrada, acumula brutícia i deixadesa. El parc d’habitatge va perdent valor i molts veïns pensen, amb pesar, en abandonar el barri en el qual han viscut tota la vida.

Aquesta és la realitat, a grans trets, dels barris de la Figueres liderada per ERC i PSC. Amb un govern molt còmode en els seus despatxos, molt allunyat de la realitat dels carrers i incapaç d’empatitzar amb les preocupacions i problemes dels ciutadans.

És l’hora de rebel·lar-se contra l’abandonament constant d’uns barris sense pols i paralitzats.

Des de Ciutadans seguirem al teu costat, escoltant-te, trepitjant el carrer, coneixent la realitat que ens expliqueu, treballant dia rere dia, barri a barri, carrer a carrer, ciutadà a ciutadà.