Figueres és una ciutat bruta? La neteja dels carrers no és prou acurada perquè la imatge sigui bona a ulls de veïns i visitants? L’Ajuntament hauria d’estar molt més a sobre del servei de recollida de residus per arreglar aquesta sensació de deixadesa? Segurament, molts figuerencs respondrien amb un sincer «sí» a aquestes tres preguntes. Però, també, seria molt contundent la resposta afirmativa si les mateixes tres preguntes es fessin als habitants de Barcelona, de Girona o de moltes altres ciutats i poblacions catalanes. Pocs temes han suposat crítiques més dures per a Ada Colau o Marta Madrenas. I Agnès Lladó i Figueres no podien ser cap excepció. Arribats a aquest punt, caldria pensar si, efectivament, no hi ha cap govern municipal d’una població més o menys important capaç de tenir nets els seus carrers. O, potser, nosaltres, els ciutadans, també tenim una part de la culpa. O, més ben dit, el nostre incivisme com a col·lectiu.

La setmana passada, l’Empordà va acompanyar un equip de Fisersa en el seu recorregut amb un camió per recollir la brossa que s’acumula al voltant dels contenidors. En un sol dia, els operaris de l’empresa encarregada del servei van recollir fins a deu tones de deixalles de tota mena d’origen i volum. «Recollim de tot, des d’electrodomèstics com rentadores i televisors, a pots de pintura, caixes de plàstic de totes les mides, peces de vehicles i molt de mobiliari de fusta», ens van explicar els treballadors de Fisersa que avisen de la perillositat que, sovint, al voltant dels contenidors també s’hi poden trobar «peces de vidre trencades». Els contractes de recollida de residus són els més importants, des del punt de vista de volum de despesa, de molts ajuntaments. Una ingent quantitat de milions d’euros que, per exemple en el cas de Figueres, haurien d’aconseguir que els carrers de la ciutat tinguessin una millor imatge. El responsable que això no sigui així és el govern municipal, però tenir-ne la responsabilitat no vol dir ser-ne l’únic culpable. De cop, no passarem de ser llatins i mediterranis a ordenats ciutadans nòrdics. Però aixecar el nostre grau de consciència ciutadana com a col·lectiu ajudaria, i molt, a tenir unes ciutats més netes.