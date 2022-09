Aquest dijous passat, a la seu dels Amics del Castell de Sant Ferran, es va inaugurar l’exposició Casa segura, casa insegura, posant en contrast un de tants àmbits de la nostra societat on es troben o es des-troben, més o menys, les dues cares de la moneda. L’exposició ha estat elaborada per la plataforma multimèdia Fabricants de Futur que dona veu a persones a qui ningú escolta, segons la seva pròpia autodefinició.

Tots, poc o molt, fabriquem futur, però aquesta plataforma és una extensa xarxa internacional on participen persones que es troben al marge de la societat, com poden ser els refugiats, molts joves, artistes, músics, actors, persones diagnosticades amb malalties complexes (sobretot les mentals), persones desplaçades, immigrants, i totes aquelles considerades diferents per alguna o altra raó. La filosofia de Fabricants de Futur es basa en la de la Revolució Integral, un moviment social espanyol enfocat en economies alternatives, l’ús respectuós dels recursos del planeta, cooperatives, acció comuna i col·lectiva, i autogovern local.

Però l’accés al Castell continua sent complicat. El dia de la inauguració, diverses persones comentaven que si al Consorci que el gestiona –i que està format per l’Ajuntament de Figueres, la Generalitat i el Ministerio de Defensa– hi hagués el Ministerio de Cultura en lloc del que hi ha ara, segurament ja l’espai seria accessible com correspondria a un entorn de la ciutat i que pretén ser cultural més que no pas militar. Però, de moment, és el que hi ha, i fa anys que s’hi brega. Potser no hem de desistir i continuar organitzant-hi coses i inscriure’ns, perquè en arribar a l’entrada, quan comprovin la llista d’apuntats, ens puguin aixecar la barrera i accedir al recinte. Les visites es poden fer de 10 del matí a 6 de la tarda, però, amb la realitat de l’entorn del Castell, s’ha de fer amb cita prèvia. Hi ha també una altra raó, a part de l’accés, i és que la visita mereix i necessita del suport comentat dels organitzadors.

L’exposició, visible fins al 28 de novembre, és un espai per reflexionar profundament i que pot servir a mestres i alumnes de la comarca per prendre consciència i debatre realitats que a vegades queden amagades. La cita prèvia es pot concertar a través de cultura@amicscastellsantferran.org i/o fabricantsdefutur@gmail.com.